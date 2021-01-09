اقتحام الكونغرس: تويتر يقرر وقف حساب ترامب بشكل دائم

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قال موقع تويتر إنه قرر تعليق حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل دائم خشية "حدوث المزيد من التحريض على العنف".

وأضاف أن القرار اتخذ "بعد مراجعة دقيقة للتغريدات الأخيرة من حساب realDonaldTrump@ والسياق المحيط بها".

وكان حساب ترامب على تويتر قد أُغلق في وقت سابق لمدة 12 ساعة.

وقال الموقع حينها إنه سيعلّق ترامب "بشكل دائم" إذا خرق قواعد المنصة مرة أخرى.

ويأتي ذلك بعد أن غرد ترامب بعدة رسائل يوم الأربعاء، وصف فيها الأشخاص الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأمريكي بأنهم "وطنيون".