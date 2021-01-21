شغفه للتصوير الفوتوغرافي تغلب على إعاقته، ورحلة البحث العلمي والصعوبات التي تواجه، والدمية هيلدا الأصلية والمستنسخة.

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شغفه للتصوير الفوتوغرافي تغلب على إعاقته، ورحلة البحث العلمي والصعوبات التي تواجه، والدمية هيلدا الأصلية والمستنسخة.

تشاهدون هذا الأسبوع في أنا الشاهد:

في العراق نتعرف على قصة شاب معوَّق اتخذ التصوير وسيلة لإيصال رسالة الثقة إلى العالم

وفي مصر نرصد الصعوبات التي تواجه الباحث العلمي.

ومن بريطانيا نستكمل استكشاف الدمى وتاريخها ونتعرف هذه المرة على الدمية هيلدا الأصلية والمستنسخة.

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