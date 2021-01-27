كيف أثرت مواقع التواصل الاجتماعي على ثورة الياسمين؟
كيف أثرت مواقع التواصل الاجتماعي على ثورة الياسمين؟
ما كان دور مواقع التواصل الاجتماعي أثناء اندلاع الثورة التونسية؟
نتعرف على تأثير المنصات الاجتماعية في رفض السياسات والدعوة إلى التظاهر والاحتجاج.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
حساب داليا حيدر على تويتر: DaliaHaidarTV@
شاهدوا الحلقة الكاملة عن هذا الموضوع هنا
شاهدوا الحلقات السابقة من 4تك هنا