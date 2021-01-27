كيف حصلت الشعوب العربية على صوت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؟
كيف حصلت الشعوب العربية على صوت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؟
نطلع في هذا التقرير على أهمية مواقع التواصل الاجتماعي في توفير منصة يمكن للشعوب من خلالها التعبير عن آرائهم بعدياً عن القيود الإعلامية والاجتماعية وكيف كانت تجربة الشعوب العربية من هذه الوسائل أثناء الربيع العربي.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
حساب نسيم رمضان على تويتر: nassimramadan@
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