كيف حصلت الشعوب العربية على صوت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؟

نطلع في هذا التقرير على أهمية مواقع التواصل الاجتماعي في توفير منصة يمكن للشعوب من خلالها التعبير عن آرائهم بعدياً عن القيود الإعلامية والاجتماعية وكيف كانت تجربة الشعوب العربية من هذه الوسائل أثناء الربيع العربي.