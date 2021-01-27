الثورة التونسية: كيف ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في نمو "صحافة المواطن"؟
الثورة التونسية: كيف ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في نمو "صحافة المواطن"؟
كيف ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في نمو "صحافة المواطن"؟
نطلع على أهمية مواقع التواصل الاجتماعية في التعبير عن الرأي وعن الدور التي لعبته في إنشاء ما يسمى بـ "صحافة المواطن" من خلال تجربة الربيع العربي.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@
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