التسوق في زمن الكورونا

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التسوق في زمن الكورونا

أقلع الفرد مع بدء جائحة كورونا عن نمط حياة أفرط في الاستهلاك. وجد نفسه مع واقع جديد فرض عليه إعادة النظر والتفكير في منظومة حياته. الكماليات لم تعد موجودة في حياة الكثيرين والأولويات وحدها تصدرت القائمة.

في "دنيانا" هذا الأسبوع نناقش مفهوم الاستهلاك وتحديدا كيف تبدل في ظل جائحة كورونا. هل ضوابط الوقاية من وباء كورونا قللت من مزاج الشراء؟ هل فقد الفرد شهية الاستهلاك وأصبح يفكر في حاجته للشيء أكثر من رغبته فيه؟

تتوقف هذه الحلقة عند الواقع الاقتصادي الصعب الذي فرضه الوباء والذي أحدث خسائر باهظة وأدى إلى فقدان ملايين حول العالم وظائفهم.

"دنيانا" هذا الأسبوع مع منال خضر ناشطة ثقافية من فلسطين، سندس برهوم كاتبة من سوريا، بسمة مصطفى كاتبة وصحفية من مصر، وميرا صيداوي ممثلة ومخرجة من فلسطين.