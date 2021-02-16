"دنيانا": الموضة والوباء

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"دنيانا": الموضة والوباء

يشهد قطاع الأزياء والموضة تغييرات كثيرة لم تكن متوقعة تسبب بها الوباء. ولأن لعالم الموضة موقعا مهما في حياة المستهلك اليومية، أخذ هذا القطاع نصيبه أيضا من الخسائر التي خلفها الوباء.

عروض الأزياء الضخمة تحولت إلى عروض افتراضية. أسابيع الموضة العالمية عُلقت حتى إشعار آخر آخذة من الفضاء الافتراضي فسحة لعرض بعض التصاميم. الانتاج والاستهلاك أيضا تبدلا. وصناع الموضة استوحوا تصاميمهم من المحادثات الالكترونية. فهل هذا هو المستقبل الجديد للجائحة؟

يتفق العاملون في هذا القطاع أن الموضة جزء أساسي من حياة المستهلك إلا أنها تمر اليوم بمحنة. وأن مرحلة ما بعد الوباء حتما لا تشبه مرحلة ما قبل الوباء.

ما هي التغيرات التي طرأت على قطاع الموضة؟ كيف تعاطى المصممون ودور الأزياء الكبيرة مع هذه التغيرات؟ على ماذا ركزوا في انتاجهم؟ وماذا عن المستهلك؟ هل ما زالت الموضة في قائمة أولوياته؟ وهل يمكن إعتبار أن كلا من المصمم والمستهلك اليوم هما في مرحلة إعادة التفكير؟

"دنيانا" هذا الأسبوع مع مصمم الأزياء اللبناني العالمي ربيع كيروز، مصممة الأزياء نور أزهري من سوريا، مصممة الأزياء لبنى الزكواني من سلطنة عُمان ومنال خضر ناشطة ثقافية من فلسطين.