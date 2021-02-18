مركبة "المثابرة" التابعة لناسا تهبط بنجاح على سطح المريخ
هبطت مركبة فضائية تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بنجاح على سطح المريخ، لتكمل بذلك رحلة استغرقت نحو 7 أشهر، قطعت خلالها نحو نصف مليار كيلومتر.
وبعد فترة وجيزة من هبوطها، أرسلت مركبة "المثابرة" صورة لسطح الكوكب الأحمر عبر تطبيق تويتر.
وسوف تفحص المركبة الفضائية بقايا جافة لبحيرة قديمة، في مهمة تهدف إلى البحث عن أي آثار تدل على نشاط لكائنات دقيقة قبل مليارات السنين، وإرسال عينات إلى الأرض.
وقوبل هبوط المركبة بتصفيق وهتافات فريق العمل بمركز التحكم التابع لناسا، بالقرب من لوس أنجليس.
وتعد هذه المهمة الأولى لوكالة ناسا منذ سبعينيات القرن الماضي للبحث المباشر عن آثار حياة على المريخ.
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