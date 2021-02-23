"دنيانا": العقل السليم في التحكم السليم؟

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"دنيانا": العقل السليم في التحكم السليم؟

كثيرا ما نسمع عن شباب يمارسون الرياضات الإلكترونية. حياتهم تتمحور حول هذه الألعاب التي ربما بدأت بهدف التسلية وتحولت فيما بعد إلى مهنة ومصدر للربح. ولكن قليلا ما نسمع عن شابات خضن غمار الرياضات الإلكترونية فأصبحن لاعبات محترفات وصانعات محتوى.

دنيانا هذا الأسبوع يستضيف خمس لاعبات رياضات إلكترونية من المغرب والسعودية والأردن وتونس.

مما لا شك فيه أن هذه الرياضات ازدادت شعبيتها في الآونة الأخيرة. بطولات عالمية وجوائز بالملايين وغيرها من العوامل ساهمت في جذب فئة الشباب. ولكن ما هي هذه الرياضات الإلكترونية؟ وما هي حكاية المقولة “العقل السليم في التحكم السليم”؟

رغم اختصاصاتهن الجامعية، وجدت مشاركات دنيانا من الألعاب الإلكترونية مصدرا مهما لكسب المال. أصبحت هذه الألعاب مصدر رزقهم الأساسي ومصدر المتعة والتحدي أيضا. وهذا حال الكثيرين حول العالم. ولكن ما هو موقف الأهل من هذا الأمر؟ هل يتقبلون فكرة أن يكون ابنهم أو ابنتهم “لاعب رياضات إلكترونية” أو “لاعبة رياضات إلكترونية”؟

في دنيانا هذا الأسبوع نناقش موضوع الرياضات الإلكترونية من زوايا مختلفة مع العنود بن شبرين من السعودية، هاجر أجعون من المغرب، ريما ياسين من الأردن، نورشان الحلواني من تونس، وإيمان أمزيل من المغرب.