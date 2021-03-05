البابا فرنسيس في العراق بالصور

صور لاستعدادت العراقيين واستقبالهم البابا فرنسيس، في أول زيارة بابوية للعراق.

أربيل – متطوعون من كنائس محلية يعدون ملعب فرانسو حريري في أربيل الذي سيقيم فيه البابا قداسا جماعيا

صدر الصورة، Reuters

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أربيل – متطوعون من كنائس محلية يعدون ملعب فرانسو حريري في أربيل الذي سيقيم فيه البابا قداسا جماعيا

صدر الصورة، Reuters

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أربيل – متطوعون من كنائس محلية يعدون ملعب فرانسو حريري في أربيل الذي سيقيم فيه البابا قداسا جماعيا

صدر الصورة، Reuters

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النجف - فني يقوم بترميم مخطوطة مسيحية قديمة في منشأة متخصصة بترميم المخطوطات في النجف استعدادا لزيارة البابا

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النجف – رجل دين وفني يتفقدان انجيل قديم في منشأة متخصصة بترميم المخطوطات في النجف استعدادا لزيارة البابا

صدر الصورة، Reuters

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أور - آثار مدينة أور السومرية، والتي يعتقد أنها مسقط رأس النبي ابراهيم. يزور البابا فرنسيس أور يوم السبت

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أور - زقورة أور

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أور - صورة جوية لآثار مدينة أور، مسقط رأس النبي ابراهيم، التي سيزورها البابا السبت

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بغداد – راهبة عراقية ترفع علمي العراق والفاتيكان وهي تتوجه على متن حافلة إلى مطار بغداد للمشاركة في استقبال البابا

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بغداد – حرس الشرف على أهبة الاستعداد للمشاركة في مراسيم استقبال البابا في القصر الجمهوري في بغداد

صدر الصورة، Reuters

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بغداد – أسر مسيحية تسير خارج كنيسة مار كوركيس للكلدان في بغداد للمشاركة في استقبال البابا

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بغداد – أسر مسيحية تتجمع أمام كنيسية مار كوركيس للكلدان في بغداد بانتظار وصول البابا

صدر الصورة، YARA NARDI

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بغداد - البابا ورئيس الوزراء العراقي في مطار بغداد

صدر الصورة، REUTERS TV

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بغداد - كان في استقبال البابا في المطار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

صدر الصورة، REUTERS TV

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بغداد - عقد البابا اجتماعا مع رئيس الوزراء العراقي في مطار بغداد

صدر الصورة، REUTERS TV

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بغداد – البابا عند وصوله إلى مطار بغداد الدولي في بدء زيارته التاريخية الى العراق

صدر الصورة، REUTERS TV

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بغداد – البابا عند وصوله إلى مطار بغداد الدولي في بدء زيارته التاريخية الى العراق

صدر الصورة، Reuters

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في العاصمة العراقية بغداد يرفعون الأعلام ترحيبا بوصول البابا إلى مطار بغداد

صدر الصورة، Reuters

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بغداد - صبي يرفع علمي العراق والفاتيكان وهو ينتظر وصول البابا إلى بغداد

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