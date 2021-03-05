صور لاستعدادت العراقيين واستقبالهم البابا فرنسيس، في أول زيارة بابوية للعراق.
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أربيل – متطوعون من كنائس محلية يعدون ملعب فرانسو حريري في أربيل الذي سيقيم فيه البابا قداسا جماعيا
النجف - فني يقوم بترميم مخطوطة مسيحية قديمة في منشأة متخصصة بترميم المخطوطات في النجف استعدادا لزيارة البابا
النجف – رجل دين وفني يتفقدان انجيل قديم في منشأة متخصصة بترميم المخطوطات في النجف استعدادا لزيارة البابا
أور - آثار مدينة أور السومرية، والتي يعتقد أنها مسقط رأس النبي ابراهيم. يزور البابا فرنسيس أور يوم السبت
أور - زقورة أور
أور - صورة جوية لآثار مدينة أور، مسقط رأس النبي ابراهيم، التي سيزورها البابا السبت
بغداد – راهبة عراقية ترفع علمي العراق والفاتيكان وهي تتوجه على متن حافلة إلى مطار بغداد للمشاركة في استقبال البابا
بغداد – حرس الشرف على أهبة الاستعداد للمشاركة في مراسيم استقبال البابا في القصر الجمهوري في بغداد
بغداد – أسر مسيحية تسير خارج كنيسة مار كوركيس للكلدان في بغداد للمشاركة في استقبال البابا
بغداد – أسر مسيحية تتجمع أمام كنيسية مار كوركيس للكلدان في بغداد بانتظار وصول البابا
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بغداد - البابا ورئيس الوزراء العراقي في مطار بغداد
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بغداد - كان في استقبال البابا في المطار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
بغداد - عقد البابا اجتماعا مع رئيس الوزراء العراقي في مطار بغداد
بغداد – البابا عند وصوله إلى مطار بغداد الدولي في بدء زيارته التاريخية الى العراق
في العاصمة العراقية بغداد يرفعون الأعلام ترحيبا بوصول البابا إلى مطار بغداد
بغداد - صبي يرفع علمي العراق والفاتيكان وهو ينتظر وصول البابا إلى بغداد