"دنيانا": حراكٌ أم عراك؟

تعيش بعض دول المنطقة العربية حالة من عدم الاستقرار. في تونس، وبعد عشرة أعوام على ما يُعرف ب "ثورة الياسمين" عادت اليوم الاحتجاجات إلى الشارع. وفي لبنان، سخط كبير بسبب انهيار العملة اللبنانية وتراجع كبير في قيمة الحد الأدنى للأجور. وفي العراق، الاحتجاجات مستمرة وإن بشكل متقطع رغم قمع واغتيال الناشطين. وفي الجزائر، وبمناسبة الذكرى الثانية لانطلاقة الحراك الشعبي، عاد الجزائريون من جديد إلى الشارع احتجاجا على عدم حصول أي تغييرات جذرية في البلاد. أما اليمن، وبعد ستة أعوام على الحرب، ما زالت المعارك مستمرة.