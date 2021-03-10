"دنيانا": حراكٌ أم عراك؟
تعيش بعض دول المنطقة العربية حالة من عدم الاستقرار. في تونس، وبعد عشرة أعوام على ما يُعرف ب "ثورة الياسمين" عادت اليوم الاحتجاجات إلى الشارع. وفي لبنان، سخط كبير بسبب انهيار العملة اللبنانية وتراجع كبير في قيمة الحد الأدنى للأجور. وفي العراق، الاحتجاجات مستمرة وإن بشكل متقطع رغم قمع واغتيال الناشطين. وفي الجزائر، وبمناسبة الذكرى الثانية لانطلاقة الحراك الشعبي، عاد الجزائريون من جديد إلى الشارع احتجاجا على عدم حصول أي تغييرات جذرية في البلاد. أما اليمن، وبعد ستة أعوام على الحرب، ما زالت المعارك مستمرة.
"دنيانا" هذا الأسبوع يجمع ناشطات وحقوقيات من اليمن ولبنان وتونس والعراق. لماذا عاد الحراك الشعبي إلى الشارع؟ وما هي المطالب التي يحملها المتظاهرون اليوم؟ وكيف تتعاطى القوات الأمنية والسلطات مع هذه التحركات؟ إضافة إلى أسباب فشل الحكومات في تحقيق تغيير حقيقي.
"دنيانا" هذا الأسبوع مع حليمة قعقور أكاديمية وناشطة سياسية وحقوقية من لبنان، مريم بن لمين محامية وناشطة في المجتمع المدني من تونس، ورؤى خلف ناشطة في المجتمع المدني من العراق، ورضية المتوكل ناشطة حقوقية ومؤسِّسة منظمة "مواطنة لحقوق الإنسان" من اليمن.
"دنيانا" الأربعاء الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينيتش.