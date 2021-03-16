"دنيانا": إحباط أم إصرار؟

أسباب كثيرة يمكن النظر فيها هي التي تدفع الشباب للعودة إلى الشارع اليوم. معدلات البطالة إلى ارتفاع، الثقة بالطبقة الحاكمة غائبة، التمثيل الشبابي شبه معدوم إضافة إلى انعدام الأمن والأمان. هذه الأسباب وغيرها دفعت العديد من الشباب إلى ركوب قوارب الموت واتخاذ قرار الهجرية غير الشرعية هربا من الواقع الصعب. هذه الأسباب أيضا دفعت الشباب إلى الشارع من أجل إحداث تغيير. بين الإصرار والإحباط… يقف الشباب العربي اليوم. فأي مستقبل بانتظارهم؟