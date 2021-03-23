"دنيانا": بين السيدات والرجال… منافسة في عالم الأزياء

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"دنيانا": بين السيدات والرجال… منافسة في عالم الأزياء

قبل ساعة واحدة

على الرغم من أن قطاع الموضة النسائية يدور حول المرأة ويخاطبها بالدرجة الأولى، يرى البعض أن هذا العالم يُدار في أغلبه من قبل الرجال. فهل يمكن اعتبار هذا العالم حكرا على الرجال دون النساء؟ وهل هذا هو الحال في المنطقة العربية؟

في "دنيانا" هذا الأسبوع أربع مصممات أزياء يتفقن على أن للمرأة دورا كبيرا في عالم الموضة والأزياء. حبهنّ للموضة بدأ في وقت مبكر مع جداتهنّ وأمهاتهنّ وفي صفوف التربية الأسرية عندما كنّ يتعلّمن الحياكة والتطريز.

لا شكّ أن للمرأة في عالم صناعة الأزياء حصة كبيرة لا يمكن نكرانها تتجلى كثيرا في تجربة المصممة الفرنسية الشهيرة "كوكو شانيل" وغيرها من المصممات اللواتي لهنّ بصمة عالمية.

من السعودية وسلطنة عُمان ولبنان والمغرب، تجتمع المشاركات في حلقة "دنيانا" هذا الأسبوع وتناقش دور المرأة في عالم الأزياء والتحولات التي شهدها قطاع الموضة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي إضافة إلى الموضة الصديقة للبيئة وأهميتها وما إذا كانت قد وجدت طريقها في العالم العربي.

في "دنيانا" هذا الأسبوع سديم الشهيل مصممة أزياء من السعودية، ريان السليماني مصممة أزياء من سلطنة عُمان، لمى جوني مصممة أزياء من لبنان، وعائشة بيبرين مصممة أزياء من المغرب.