"دنيانا": السخرية وانتقاد الممنوع

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"دنيانا": السخرية وانتقاد الممنوع

قبل 30 دقيقة

يعتمد الكثير من الفنانين في شتى مجالاتهم على الأسلوب الساخر لانتقاد المجتمع والسلطة السياسية وأحيانا الدينية. رسائل مبطنة أحيانا وعلنية أحيانا أخرى يقوم بتوجيهها الفنان ليظهر من خلال الشوائب.

صلاح جاهين، ناجي العلي، إيليا سليمان، شوشو وغيرهم من الفنانين لجأوا إلى هذا الأسلوب بدافع التغيير. ولكن… هل استطاعوا؟

لعلّ الرقابة هي العائق الأساسي أمام الفنان الراغب في إحداث "ثورة"داخل المجتمع. الكثير من الفنانين تم اسكاتهم. بعضهم أُعتقل، بعضهم أُغتيل، والبعض الآخر نُفي طواعية. هكذا يحصل عندما يصطدم الفن مع السلطة…

في "دنيانا" هذا الأسبوع نوضح مفهوم السخرية ودور الفنان في إحداث تغيير ونهضة من خلال أعماله وأسلوبه الساخر.

في "دنيانا" علاء رشيدي كاتب وناقد فني من سوريا، آنجو ريحان ممثلة من لبنان، ميرا صيداوي ممثلة ومخرجة من فلسطين، وحنان الكرارجي رسامة قصص مصورة من مصر.