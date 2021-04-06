"دنيانا": الدراما في زمن الوباء

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"دنيانا": الدراما في زمن الوباء

قبل 6 دقيقة

في زمن الوباء، لم يعد شيء مستغربا. فما قبل الوباء أصبح من الماضي ومجرد ذاكرة يتحسّر عليها الإنسان. واليوم ومع استمرار الجائحة، هناك علامات استفهام كثيرة لا إجابة عليها حتى الآن.

هذه "دراما كورونا". فما هو حال صناعة الدراما في العالم العربي؟

يشهد قطاع الدراما اليوم تحديات كبيرة. العاملون في هذا المجال من ممثلين وممثلات ومنتجين ومنتجات ومخرجين ومخرجات وغيرهم يعيشون أزمة حقيقية. ما هي أبرز هذه التحديات اليوم؟ وكيف يحاول صناع الدراما التأقلم مع الواقع الجديد؟ وكيف يبدو المشهد مع اقتراب شهر الصوم، الشهر الذي عُرف بالزخم الدرامي؟

في ظل هذه التحديات، نسأل هل الجائحة حاضرة في الأعمال الدرامية في رمضان 2021؟ أم أنه ما زال من المبكر تناول هذا الوباء الذي قلب حياة الملايين رأسا على عقب؟ ماذا عن المنصات الإلكترونية التي أخذت تستحوذ على الأعمال الدرامية؟ هل من رقابة عليها؟

في "دنيانا" هذا الأسبوع صناع دراما يتحدثون ويشاركون تجاربهم في هذا العالم هم خالد القيش ممثل من سوريا، آنجو ريحان ممثلة من لبنان، هالة خليل مخرجة من مصر، وميرا صيداوي ممثلة ومخرجة من فلسطين.