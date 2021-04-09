قصر باكنغهام يُعلن وفاة الأمير فيليب عن عمر ناهز 99 عاما

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أعلن قصر باكنغهام أن الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، توفي عن عمر ناهز 99 عاما .

وقد تزوج الأمير من الأميرة إليزابيث في عام 1947، خمس سنوات من قبل أن تصبح ملكة، وكانت أطول زيجة ملكية في التاريخ البريطاني.