"بي بي سي إكسترا الإذاعي" وفقرات رمضانية جديدة

قبل ساعة واحدة

بي بي سي اكسترا الإذاعي يهنئكم بقدوم شهر رمضان ويقدم لكم فقرات رمضانية جديدة .. مثلا هل خطر ببالك كيف يقرر الشيف استخدام مكونات في وجبات معينة؟ أو ما هي أغرب وأجمل الوصفات التي يمكنك تعلمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ كل ذلك وأكثر ستتعرفون عليه في فقرات الطبخ المتنوعة ..كما سنلتقي بفرق موسيقية ومغنين وملحنين من المشرق إلى المغرب العربي .. ونسأل لماذا نتحدث فقط بلهجتنا المحلية بينما هناك عشرات اللهجات من اللغة العربية يمكننا التعرف عليها ؟! وسنلتقي جميعا في مقهى افتراضي ونشرب كوبا من الشاي أو القهوة في فقرة "ضيف في المقهى "