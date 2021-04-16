بي بي سي اكسترا : إفطار رمضان، أفكار لتدوير فائض الطعام وتجنب الإهدار

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في حلقة اليوم نتعرف على طرق تدوير فضلات الأكل بتحويله إلى منتجات أخرى. ونعرفكم في مقهى الضيوف على الطبيب و المدون المصري محمد علام. وفي مطبخ اكسترا : وصفة مبتكرة تمزج بين طبقين من بلدين عربيين . ونعرفكم اليوم على موسيقى فرقة جوبانوتجا المغربية. و ما معنى نكزدرو باللبناني و ما هو مرادفها بالتونسي ؟ الإجابة في اكسترا لهجات . حلقة اليوم من تقديم كريمة كواح