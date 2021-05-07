خرافات : "جواز سفر اللقاح يثبت صحة نظرية المؤامرة ومنظمة الصحة العالمية تتزعم ‏تنفيذها"‏

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الجدل حول إثبات تلقي اللقاح كشرط للسفر الدولي بدأ منذ أكثر من 120 عاماً، عندما طالبت الحكومة البريطانية في الهند ‏المسافرين بإثبات أنهم تلقوا التطعيم ضد مرض الطاعون. ولكن شعب الهند اعتبروا هذا الإجراء جائراً ويهدف للسيطرة على ‏تحركات المواطنين‎.‎

اليوم تعاود الحكومات التجربة بالحديث عن إصدار جواز سفر للقاح.. فهل تتحقق نظرية المؤامرة؟ وما موقف منظمة الصحة ‏العالمية والعلماء في من هذا الأمر؟ وهل تتقبله الشعوب؟ كل هذا والمزيد نستمع له في الحلقة الجديدة من بودكاست خرافات من ‏إعداد وتقديم شيرين شريف.