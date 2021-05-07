عبد الغني بادي: الانتخابات واجهة لخلفية عسكرية تدير البلاد

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فإن كانت زمام الأمور في الجزائر في الماضي والحاضر بيد العسكريين كما يقول بادي، فهل تستطيع مظاهرات الحراك الأسبوعية أن تقود إلى تغيير يسعون إليه؟ وكيف يقيّم بادى الوضع الحالي مقارنة بما كان عليه الحال في عهد بوتفليقة؟ وماذا عن حرية الإعلام والتعبير في بلاده؟ ولماذا ينتقد بادي وضع حقوق الإنسان وقد أفرجت السلطات عن معتقلين سياسيين مؤخراً؟ ألا تسمح السلطات للحراكيين بالتظاهر كل جمعة؟ وهل يمثل نشطاء الحراك وأنصارهم كل الشعب الجزائري؟ ألا تجد الحكومة الحالية من يؤيد سياساتها؟