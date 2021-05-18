"دنيانا": "بداية مفاجئة ونهاية مجهولة"

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"دنيانا": "بداية مفاجئة ونهاية مجهولة"

قبل ساعة واحدة

يصادف شهر أيار/مايو من كل عام شهر التوعية بالصحة النفسية. فبحسب منظمة الصحة العالمية، أكثر من 300 مليون شخص حول العالم يعانون من الاكتئاب. "دنيانا" انتهز الفرصة ليسلط الضوء على آفة العصر هذه.

في زمن الوباء، ازداد القلق على مستقبل مجهول وتعمق الاكتئاب بسبب نمط حياة فُرض بالقوة على الناس أجمع.

المؤكد أن وباء كورونا العالمي فاقم الوضع ولعب دورا أساسيا في ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب حول العالم. ولكن… الوباء ليس المحرك الوحيد.

في بعض دول العالم العربي، هناك محركات أخرى كالحروب والانقسامات الداخلية والنزاعات والأزمات الاقتصادية والمعيشية. كلها أسباب زادت من حدة المشكلة.

أزمات بالجملة دفعت المواطن إلى خسارة الأمل أو أقله تعليقه حتى إشعار آخر.

"دنيانا" هذا الأسبوع مع ديالا عيتاني وهي معالجة نفسية وأستاذة جامعية من لبنان، سندس برهوم وهي أخصائية إجتماعية وكاتبة من سوريا، ومنال خضر وهي ناشطة ثقافية من فلسطين، وهبة شوكري وهي طبيبة وناشطة من الصومال.