بودكاست خرافات:"هل النسخة الهندية من فيروس كورونا السبب وراء تفشي الوباء في الهند؟
بودكاست خرافات:"هل النسخة الهندية من فيروس كورونا السبب وراء تفشي الوباء في الهند؟
الهند سجلت هذا الشهر أكبر ارتفاع في العالم في حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد أن كانت قد أعلنت سيطرتها على الفيروس وبدأت في تصدير اللقاحات لدول العالم. هل النسخة الهندية من الفيروس هي المسؤولة عن تردي الأوضاع حاليا في الهند؟ ولماذا أثارت الاصابات في الأردن بهذه النسخة الجدل؟ والأهم هل يمكن للقاحات المتاحة الأن مقاومة كورونا الهندي؟ كل هذا ومعلومات أكثر في حلقة هذا الأسبوع من خرافات.