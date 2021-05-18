بودكاست خرافات:"هل النسخة الهندية من فيروس كورونا السبب وراء تفشي الوباء في الهند؟

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الهند سجلت هذا الشهر أكبر ارتفاع في العالم في حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد أن ‏كانت قد أعلنت سيطرتها على الفيروس وبدأت في تصدير اللقاحات لدول العالم. هل ‏النسخة الهندية من الفيروس هي المسؤولة عن تردي الأوضاع حاليا في الهند؟ ولماذا ‏أثارت الاصابات في الأردن بهذه النسخة الجدل؟ والأهم هل يمكن للقاحات المتاحة الأن ‏مقاومة كورونا الهندي؟ كل هذا ومعلومات أكثر في حلقة هذا الأسبوع من خرافات.