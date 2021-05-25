"دنيانا": الهجرة أم البقاء؟

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"دنيانا": الهجرة أم البقاء؟

قبل 50 دقيقة

يطل برنامج "دنيانا" هذا الأسبوع بموسم جديد وفي حلقة جديدة وخاصة. شباب من العالم العربي يشاركون بشكل افتراضي عبر تطبيق زوم في حلقة بعنوان "الهجرة أم البقاء؟"

في الحلقة تجارب شخصية كثيرة ومتنوعة لشباب أرغموا أو قرروا الرحيل من بلدانهم لأسباب عديدة، منها الحروب والانقسامات والأزمات المعيشية والاقتصادية وانعدام فرص العمل. في حين تبدو الرغبة بالهجرة عالية عند نسبة واسعة من الشباب.

من تونس والجزائر ومصر ولبنان والعراق وليبيا وسوريا واليمن يشارك شباب وشابات بشكل افتراضي بسبب وباء كورونا العالمي إلى جانب مشاركات دنيانا من داخل الاستديو وهن آنجو ريحان ممثلة من لبنان، ميرا صيداوي ممثلة ومخرجة من فلسطين، وسندس برهوم كاتبة وأخصائية اجتماعية من سوريا.

ستكونون على موعد في الموسم الجديد من "دنيانا" مع حلقات خاصة واستثنائية بمشاركة جمهور شباب من العالم العربي لمناقشة مواضيع تهمهم.