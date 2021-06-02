"دنيانا": النساء والهجرة

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"دنيانا": النساء والهجرة

قبل 20 دقيقة

يتابع "دنيانا" نقاشه حول هجرة الشباب العربي وتحديدا في حلقة هذا الأسبوع نتحدث عن هجرة الإناث التي بدت معدلاتها مرتفعة بالنسبة للسنوات الماضية. في بعض المجتمعات قد تبدو ظاهرة هجرة النساء غير مألوفة بسبب العادات والتقاليد وفي أحيان كثيرة اقتصرت على الرجال فقط. ولكن ما الذي تغير اليوم حتى باتت هجرة النساء اقرب الى نص نسبة المهاجرين؟

أسباب كثيرة تدفع المرأة إلى أخذ قرار الهجرة اليوم. وللهجرة القسرية الحصة الأكبر منها. فالأزمات والحروب والاضطهاد الذي تعرضت وتتعرض له المرأة وغيرها من الأسباب كلها دفعت المرأة إلى الرحيل بحثا عن الأمن والأمان والحرية والاستقلالية.

في "دنيانا" هذا الأسبوع أيضا نستعرض تجارب شخصية لشباب وشابات من اليمن ولبنان وتونس والجزائر والعراق ومصر وسوريا وليبيا.

آنجو ريحان ممثلة من لبنان، ميرا صيداوي ممثلة ومخرجة من فلسطين، وسندس برهوم كاتبة وأخصائية إجتماعية من سوريا في استديو دنيانا هذا الأسبوع إلى جانب جمهور من شباب من العالم العربي عبر تطبيق زوم.