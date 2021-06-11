البتكوين عملة خاصة بالأعمال غير الشرعية ودليل خاص لتحصل عليها دون ‏مخاطرة

من المؤكد أنك خلال تصفحك على الأنترنت اصطدمت بموقع او أشخاص يعرضون سلعا ‏مقابل عملة تسمى البتكوين أو ربما حاولت أن تحجز تذكرة طيران مثلي لعطلة الصيف ‏وكان الثمن بالميلي بتكوين، أو أنك سمعت عن الخرافات العديدة المحيطة بالعملات ‏المشفرة كأنه يمكن تزيفها أو كونها مرتبطة بتمويل الأعمال الارهابية أو غسيل الأموال أو ‏أن فقط خبراء التكنولوجيا من يمكنهم تعدين عملات جديدة أو الأستثمار فيها، حقيقة كل هذا ‏وغيره من المعلومات عن العملات المشفرة وتقنية البلوك تشان في الحلقة الجديدة ‏من بودكاست خرافات. ‏

إعداد وتقديم شيرين شريف

خرافات" بودكاست أسبوعي يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة بنا للإستماع إلى جميع حلقات " خرافات" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:

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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:

السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش

الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش

الثلاثاء الساعة 0930 بتوقيت غرينتش