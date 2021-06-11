البتكوين عملة خاصة بالأعمال غير الشرعية ودليل خاص لتحصل عليها دون مخاطرة
من المؤكد أنك خلال تصفحك على الأنترنت اصطدمت بموقع او أشخاص يعرضون سلعا مقابل عملة تسمى البتكوين أو ربما حاولت أن تحجز تذكرة طيران مثلي لعطلة الصيف وكان الثمن بالميلي بتكوين، أو أنك سمعت عن الخرافات العديدة المحيطة بالعملات المشفرة كأنه يمكن تزيفها أو كونها مرتبطة بتمويل الأعمال الارهابية أو غسيل الأموال أو أن فقط خبراء التكنولوجيا من يمكنهم تعدين عملات جديدة أو الأستثمار فيها، حقيقة كل هذا وغيره من المعلومات عن العملات المشفرة وتقنية البلوك تشان في الحلقة الجديدة من بودكاست خرافات.
إعداد وتقديم شيرين شريف
خرافات" بودكاست أسبوعي يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة بنا للإستماع إلى جميع حلقات " خرافات" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:
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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:
السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش
الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش
الثلاثاء الساعة 0930 بتوقيت غرينتش