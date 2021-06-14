كيف تعيد هذه الأجهزة الإحساس بالأطراف الصناعية؟
كيف تعيد هذه الأجهزة الإحساس بالأطراف الصناعية؟
أنيس القديحي يتعرف على مجسات تعبد الإحساس بالأطراف الصناعية عبر محاكاة الجهاز العصبي داخل الجسم.
تزرع هذه القطع الصغيرة على أطراف النظام العصبي وتتصل بالدماغ لنقل إشارات تحاكي ما نشعر به عند لمس الأشياء.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@
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