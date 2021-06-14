ما علاقة السمنة بقدرة التعافي من فيروس كورونا؟
ما علاقة السمنة بقدرة التعافي من فيروس كورونا؟
نطلع مع نسيم رمضان على تأثير البدانة على قدرة التعافي من مرض كوفيد-19.
يتحدث نسيم مع اختصاصية تغذية وحمية الدكتورة دانة الحموي ومع الطبيب والمحاضر في جامعة إمبريال كوليدج لندن الدكتور ديبندر جيل للتعرف أكثر عن ارتباط السمنة ومرض كوفيد-19.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
حساب نسيم رمضان على تويتر: nassimramadan@
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