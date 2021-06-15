بودكاست "خرافات": البتكوين عملة خاصة بالأعمال غير الشرعية ودليل خاص لتحصل عليها دون ‏مخاطرة

قبل 19 دقيقة

من المؤكد أنك خلال تصفحك على الأنترنت اصطدمت بموقع او أشخاص يعرضون سلعا ‏مقابل عملة تسمى البتكوين أو ربما حاولت أن تحجز تذكرة طيران مثلي لعطلة الصيف ‏وكان الثمن بالميلي بتكوين، أو أنك سمعت عن الخرافات العديدة المحيطة بالعملات ‏المشفرة كأنه يمكن تزيفها أو كونها مرتبطة بتمويل الأعمال الارهابية أو غسيل الأموال أو ‏أن فقط خبراء التكنولوجيا من يمكنهم تعدين عملات جديدة أو الأستثمار فيها، حقيقة كل هذا ‏وغيره من المعلومات عن العملات المشفرة وتقنية البلوك تشان في الحلقة الجديدة ‏من بودكاست خرافات. ‏