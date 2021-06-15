بودكاست "خرافات": البتكوين عملة خاصة بالأعمال غير الشرعية ودليل خاص لتحصل عليها دون مخاطرة
بودكاست "خرافات": البتكوين عملة خاصة بالأعمال غير الشرعية ودليل خاص لتحصل عليها دون مخاطرة
من المؤكد أنك خلال تصفحك على الأنترنت اصطدمت بموقع او أشخاص يعرضون سلعا مقابل عملة تسمى البتكوين أو ربما حاولت أن تحجز تذكرة طيران مثلي لعطلة الصيف وكان الثمن بالميلي بتكوين، أو أنك سمعت عن الخرافات العديدة المحيطة بالعملات المشفرة كأنه يمكن تزيفها أو كونها مرتبطة بتمويل الأعمال الارهابية أو غسيل الأموال أو أن فقط خبراء التكنولوجيا من يمكنهم تعدين عملات جديدة أو الأستثمار فيها، حقيقة كل هذا وغيره من المعلومات عن العملات المشفرة وتقنية البلوك تشان في الحلقة الجديدة من بودكاست خرافات.
استمع, بودكاست خرافات:"هل النسخة الهندية من فيروس كورونا السبب وراء تفشي الوباء في الهند؟, المدة 0,58
بودكاست خرافات:"هل النسخة الهندية من فيروس كورونا السبب وراء تفشي الوباء في الهند وما مدى فعالية اللقاحات في التصدي لها؟"