"دنيانا": "1 2 3 أكشن"

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"دنيانا": "1 2 3 أكشن"

قبل 19 دقيقة

للممثل أدوار عدة يقوم بها عدا عن الدور التمثيلي الذي يؤديه في مسلسل ما أو فيلم ما أو مسرحية ما. فدوره الحقيقي لا يقتصر فقط على أداء الدور بل يذهب إلى أبعد من ذلك في طريقة تجسيده للدور وإيصاله بصورة حقيقية وصادقة إلى المشاهد. فأين تكمن مسؤولية الممثل؟

رغم التحديات والصعاب والمغامرات التي يعيشها الممثل خلال ممارسته المهنة، يتعرض أحيانا كثيرة إلى الانتقادات وصور نمطية كثيرة تلحق به. للمرأة في المجتمعات العربية الحصة الأكبر من هذه الانتقادات. إذ أصبحت المرأة الممثلة بنظر البعض رمزا للإثارة والجمال والتمرد.

في "دنيانا" هذا الأسبوع ندخل عالم التمثيل مع ممثلات من لبنان وفلسطين وسوريا ومع هاوية من اليمن.

نناقش معهنّ خبايا هذا العالم ونتحدث أيضا عن فن الارتجال، الفن الذي يقوم على الاجتهاد. ماذا يعني الارتجال؟ أين نرتجل وبأية ظروف؟

كل هذه الأسئلة وسواها في "دنيانا" هذا الأسبوع مع آنجو ريجان ممثلة من لبنان، غيداء الرشيدي باحثة وناشطة في المجتمع المدني من اليمن، ريم نصر الدين ممثلة من سوريا وميرا صيداوي ممثلة ومخرجة من فلسطين.