"دنيانا": تأثير أم إحباط؟

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"دنيانا": تأثير أم إحباط؟

قبل 17 دقيقة

برزت أسماء كثيرة في الآونة الأخيرة على تطبيقات ومنصات مختلفة تطلق على نفسها اسم "المؤثر" أو "المؤثرة". يقوم هؤلاء المؤثرون بصناعة محتوى مختلف وتقديمه للجمهور. وبالطبع هناك من يتلقى هذا المحتوى بإيجابية وهناك من يتلقاه بسلبية.

ولكن بداية من هو المؤثر؟ وما هو الدور الذي يؤديه؟ وما هي الرسائل التي يحملها إلى جمهوره؟ هل الأرقام وأعداد المتابعين ونسبة المشاهدات هي التي تحدد مدى التأثير بالجمهور؟ أم أن المضمون هو الذي يحكم؟

في "دنيانا" هذا الأسبوع نتوقف عند هذه الظاهرة التي أصبحت للكثيرين بمثابة وظيفة مربحة فيما اقتصرت عند البعض على الهواية. نتحدث أيضا عن المجهود الذي يبذله المؤثر في صناعة محتواه لضمان استمراريته.

وفي الحديث عن الأثر السلبي الذي تتركه مواقع التواصل الإجتماعي على حياة الأفراد يناقش "دنيانا" الجانب الآخر ربما غير المرئي من حياة المؤثرين والمؤثرات. فهل الصورة التي يقدمها المؤثرون هي الصورة الحقيقية عن حياتهم؟ وما تأثير ذلك على المتابعين؟ هل هي رسالة إحباط أم تأثير؟

في "دنيانا" هذا الأسبوع غاييل شلهوب طالبة وصانعة محتوى على تطبيق تيك توك من لبنان، غيداء الرشيدي باحثة وناشطة في المجتمع المدني من اليمن، ريم نصر الدين ممثلة ومؤثرة على مواقع التواصل الإجتماعي من سوريا، ومنال خضر ناشطة ثقافية من فلسطين.