بودكاست خرافات: ما حقيقة أضرار الملء الثاني لسد النهضة على مصر والسودان وهل تسعى إسرائيل للحصول على حصة من مياه النيل؟
التصعيد بين مصر والسودان من جهة وأثيوبيا من جهة أخرى يستمر في التصاعد حتى وصل مؤخرا لمجلس الأمن الدولي. الخلاف الاساسي يتعلق بالاضرار التي قد يتسبب فيها الملء الثاني لسد النهضة إذا لم يتم التوافق بين الأطراف. خرافات واشاعات كثيرة يتم تداولها حول حجم هذه الاضرار على كل من مصر والسودان، أي منها حقيقي وأيها خرافة؟ وهل ما يتردد عن دور إسرائيل في دعم السد الأثيوبي ورغبتها في الحصول على مياه النيل صحيح؟ الإجابات وغيرها من التفاصيل في الحلقة الجديدة من خرافات من إعداد وتقديم شيرين شريف.
خرافات" بودكاست أسبوعي يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة بنا للإستماع إلى جميع حلقات " خرافات" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:
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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:
السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش
الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش
الثلاثاء الساعة 0930 بتوقيت غرينتش