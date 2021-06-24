بودكاست خرافات: ما حقيقة أضرار الملء الثاني لسد النهضة على مصر والسودان وهل تسعى إسرائيل للحصول على حصة من ‏مياه النيل؟

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التصعيد بين مصر والسودان من جهة وأثيوبيا من جهة أخرى يستمر في التصاعد حتى وصل مؤخرا لمجلس الأمن الدولي. ‏الخلاف الاساسي يتعلق بالاضرار التي قد يتسبب فيها الملء الثاني لسد النهضة إذا لم يتم التوافق بين الأطراف. خرافات واشاعات ‏كثيرة يتم تداولها حول حجم هذه الاضرار على كل من مصر والسودان، أي منها حقيقي وأيها خرافة؟ وهل ما يتردد عن دور ‏إسرائيل في دعم السد الأثيوبي ورغبتها في الحصول على مياه النيل صحيح؟ الإجابات وغيرها من التفاصيل في الحلقة الجديدة من ‏خرافات من إعداد وتقديم شيرين شريف.