بودكاست خرافات: ما حقيقة أضرار الملء الثاني لسد النهضة على مصر والسودان وهل تسعى إسرائيل للحصول على حصة من ‏مياه النيل؟

التصعيد بين مصر والسودان من جهة وأثيوبيا من جهة أخرى يستمر في التصاعد حتى وصل مؤخرا لمجلس الأمن الدولي. ‏الخلاف الاساسي يتعلق بالاضرار التي قد يتسبب فيها الملء الثاني لسد النهضة إذا لم يتم التوافق بين الأطراف. خرافات واشاعات ‏كثيرة يتم تداولها حول حجم هذه الاضرار على كل من مصر والسودان، أي منها حقيقي وأيها خرافة؟ وهل ما يتردد عن دور ‏إسرائيل في دعم السد الأثيوبي ورغبتها في الحصول على مياه النيل صحيح؟ الإجابات وغيرها من التفاصيل في الحلقة الجديدة من ‏خرافات من إعداد وتقديم شيرين شريف.

خرافات" بودكاست أسبوعي يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة بنا للإستماع إلى جميع حلقات " خرافات" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:

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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:

السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش

الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش

الثلاثاء الساعة 0930 بتوقيت غرينتش