خرافات: ما حقيقة أضرار الملء الثاني لسد النهضة على مصر والسودان وهل تسعى إسرائيل للحصول على حصة من مياه النيل؟
خرافات: ما حقيقة أضرار الملء الثاني لسد النهضة على مصر والسودان وهل تسعى إسرائيل للحصول على حصة من مياه النيل؟
التصعيد بين مصر والسودان من جهة وأثيوبيا من جهة أخرى يستمر في التصاعد حتى وصل مؤخرا لمجلس الأمن الدولي. الخلاف الاساسي يتعلق بالاضرار التي قد يتسبب فيها الملء الثاني لسد النهضة إذا لم يتم التوافق بين الأطراف. خرافات واشاعات كثيرة يتم تداولها حول حجم هذه الاضرار على كل من مصر والسودان، أي منها حقيقي وأيها خرافة؟ وهل ما يتردد عن دور إسرائيل في دعم السد الأثيوبي ورغبتها في الحصول على مياه النيل صحيح؟ الإجابات وغيرها من التفاصيل في الحلقة الجديدة من خرافات.