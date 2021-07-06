"دنيانا": للرجال فقط؟

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"دنيانا": للرجال فقط؟

قبل ساعة واحدة

صور نمطية كثيرة تحيط بعالم المهن، مهنٌ محسوبة على الرجال وأخرى محسوبة على النساء. هذه الصور النمطية تشكلت بفعل المجتمع وعاداته وتقاليده. مما جعل بعض المهن والحديث عنها وممارستها من قبل النساء أمرا غير مألوفا.

إلا أن هذه الصور النمطية وبفعل عوامل كثيرة أصبحت تُكسر اليوم. التطور التكنولوجي الحاصل ساعد المرأة على التقدم أكثر فأصبحنا نرى المرأة في سوق العمل أكثر. لا بل أصبحنا نراها تمارس مهنا طالما كانت حكرا على الرجل. دون أن ننسى الحرب في بعض الدول التي دفعت المرأة إلى ممارسة مهن كالطلاء والزخرفة وغيرها لإعالة العائلة في ظل أعباء اقتصادية ومعيشية صعبة.

في "دنيانا" هذا الأسبوع نناقش المرأة والمهن التي تزاولها في العالم العربي. نتحدث عن المجتمع وعاداته وتقاليده والصور النمطية التي تحيط بالمرأة في سوق العمل. والخلاصة هي أن "الشغل مش عيب".