"دنيانا": «فقر التعلّم» أزمة جديدة في العالم العربي؟

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"دنيانا": «فقر التعلّم» أزمة جديدة في العالم العربي؟

قبل 22 دقيقة

في عام 2019، طرح البنك الدولي مفهوما جديدا ألا وهو «فقر التعلّم». والمقصود بهذا المصطلح تسليط الضوء على أزمة التعلم التي تشهدها مختلف بلدان العالم وتحديدا منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعلى الرغم من التحاق غالبية الأطفال بالمدراس، إلا أن نسبة كبيرة منهم لا تكتسب المهارات الأساسية. فهناك 59% من الأطفال ممن هم في سن العاشرة لا يستطيعون قراءة وفهم نص مناسب لأعمارهم.

وللأزمة هذه بعد جندري أيضا إذ يزيد احتمال فقر التعلم بشكل أكبر بين الفتيان منه بين الفتيات.

ولكن ما هي الأسباب التي أدت وتؤدي إلى فقر التعلّم؟ هل الأستاذة غير مؤهلين؟ هل السبب هو نقص التمويل؟

أسئلة تجيب عليها حلقة دنيانا هذا الأسبوع مع خبيرات في هذا القطاع شاركن مع البنك الدولي في إعداد هذا التقرير.

في "دنيانا" هذا الأسبوع ابتهاج الحمدوني عضو فريق تقييم المناهج من المغرب، دينا أبو غيدا خبيرة اقتصادية في قضايا التعليم في البنك الدولي من فلسطين، نادية طيبة مستشارة في البنك الدولي وأستاذة في جامعة الملك عبد العزيز من السعودية، وهنادا طه مستشارة في البنك الدولي و أستاذة كرسي اللغة العربية في جامعة زايد من لبنان.