بريجيد كوسغاي عدّاءة ماراثون كينية سبق لها أن فازت بسباق شيكاغو للماراثون في عامي 2018 و2019، وفي سباق ماراثون لندن في عامي 2019 و2020.

تحمل كوسغاي الرقم القياسي العالمي بزمن 2:14:04 الذي سجّلته في سباق ماراثون شيكاغو 2019. وستسجل أول ظهور أولمبي لها في ألعاب طوكيو 2020.