توفيق مخلوفي، 33 عاما
توفيق مخلوفي عدّاء مسافات متوسطة (سباقات الـ 800 والـ 1500 م)
شارك في السباقات الأولمبية للمرة الأولى في أولمبياد لندن 2012، حيث فاز بالوسام الذهاب في سباق عدو 1500 م، كما فاز بوسامين فضيين في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.
توفيق مخلوفي عدّاء مسافات متوسطة (سباقات الـ 800 والـ 1500 م)
شارك في السباقات الأولمبية للمرة الأولى في أولمبياد لندن 2012، حيث فاز بالوسام الذهاب في سباق عدو 1500 م، كما فاز بوسامين فضيين في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.
وليد بيداني ربّاع جزائري كانت مشاركته الأولمبية الأولى في أولمبياد لندن 2012، وشارك مرة ثانية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.
أزينايد كارلوس لاعبة كرة يد، وعضوة في منتخب أنغولا الوطني لكرة اليد المعروف أيضا بـ"اللآلئ".
شاركت في ثلاث دورات أولمبية منذ عام 2008.
نيجيل آموس عدّاء من بوتسوانا وحائز على الوسام الفضي في أولمبياد لندن 2012 في سباق 800 م.
وستكون مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020 المرة الثالثة التي يشارك فيها في الدورات الأولمبية.
فاز هوغويه فابريس بالوسام البرونزي في القفزة الثلاثية في دورة ألعاب القوى العالمية في عام 2019.
فرانسين نيونسابا عداءة بوروندية فازت بوسامين فضيين في أولمبياد ريو 2016 وبطولة العالم 2017 في سباق عدو 800 م.
دخل تشيك سيسي التاريخ عندما أصبح أول رياضي من ساحل العاج يفوز بوسام ذهبي في أولمبياد ريو 2016.
كما أصبح أول رياضي أفريقي يفوز بذهبية التايكواندو.
ماري-جوزيه تا لو عدّاءة عاجية تشارك في سباقي 100 و200 م.
فازت ماري-جوزيه بالوسام البرونزي في سباق 100 م للسيدات في البطولة العالمية لألعاب القوى 2019، وحلّت في المركز الرابع في سباقي 100 م و200 م في أولمبياد ريو 2016.
هايدي مرسي رياضية في مجال الألعاب الخماسية الحديثة، ومجال تخصصها السباحة والفروسية.
مشاركتها في أولمبياد طوكيو 2020 هي ثاني مشاركة لها في الألعاب الأولمبية.
عزمي مهلبة، رياضي الرماية المصري، يشارك في ثالث أولمبياد له في طوكيو 2020.
فاز عزمي بالوسام الذهبي في بطولة كأس العالم للرماية بالبندقية في أيار / مايو 2021.
رياضية الكاراتيه جيانا فاروق تشارك في أول أولمبياد لها في طوكيو 2020.
فازت بوسام ذهبي في 2016 وبوسامين برونزيين في 2018 في بطولة العالم للكاراتيه.
مرهاوي قدوس الرياضي الأريتيري البالغ من العمر 27 عاما أخرز المركز الثالث في سباق تركيا للدرّاجات 2019.
فاز بالمركز الأول في سباقات التوقيت المنفرد في بطولة أريتيريا 2021، وأحرز المركز الثاني في التصنيف العام. مشاركته في دورة طوكيو 2020 هي المرة الأولى التي يشارك فيها في دورة أولمبية.
دورة طوكيو 2020 هي الظهور الأولمبي الأول لأمنويل جيبريغزابهير. وكان هذا الرياضي الأريتيري قد فاز بسباق الطرق الأفريقي في 2018.
موسانا ديبيساي راكبة دراجات أريتيرية، والفائزة ببطولة سباق الطرق الأفريقية 2019 وسباق التوقيت المنفرد للطرق الأفريقي في 2018.
وهي شقيقة راكبة الدرّاجات مكسب ديبيساي.
ليتسينبيت جيدي عدّاءة ماراثون إثيوبية وحاملة للرقم القياسي العالمي في هذه الرياضة. تحمل جيدي الرقم القياسي العالمي لعدو 5000 م للسيدات، وكسرت مؤخرا الرقم القياسي لعدو 10,000 م.
فازت بالوسام الفضي في سباق عدو 10,000 م للسيدات في بطولة ألعاب القوى العالمية في 2019.
سيليمون باريغا عدّا مسافات طويلة إثيوبي كان قد فاز بالوسام الفضي لسباق 5,000 م للرجال في بطولة ألعاب القوى العالمية 2019.
سيكون أول ظهور أولمبي له في دورة طوكيو 2020.
يوميف كيجيلشا عدّاء إثيوبي يسجّل أول ظهور أولمبي له في دورة طوكيو 2020.
سبق لكيجيلشا أن فاز بالوسام الذهبي في سباق عدو 3,000 م للرجال في البطولة العالمية الدتخلية في عام 2018.
كما فاز بالوسام الفضي في سباق عدو 10,000 م للرجال في بطولة ألعاب القوى العالمية 2019.
ليليسا ديسيسا عدّاء ماراثون إثيوبي حائز على الوسام الذهبي لماراثون الرجال في بطولة العالم لألعاب القوى في 2019.
شورا كيتاتا عدّاء ماراثون أثيوبي.
في ماراثون لندن 2020، فاز بالوسام الذهبي ودحر نجم الرياضة الكيني أليود كيبشوغي الذي كان قد حل في المركز الثاني بعده في ماراثون 2018.
غوداف تسيغاي عدّاءة مسافات متوسطة إثيوبية حطّمت الرقم القياسي النسوي العالمي في سباق 1,500 م في ليفان في فرنسا في شباط / فبراير 2021.
فازت بوسام برونزي في البطولة العالمية لألعاب القوى 2019.
جينا باس عدّاءة غامبية فازت بالوسام الذهبي في سباق عدو 200 م في دورة الألعاب الأفريقية 2019 التي أقيمت في الرباط.
دورة طوكيو ستكون ثاني مشاركاتها الأولمبية.
جوليوس ييغو رامي رمح كيني أخرز الوسام الفضي في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.
كما يكنى بـ"السيد يوتيوب" لأنه أتقن رياضة رمي الرمح عن طريق متابعة الأشرطة المحمّلة في يوتيوب.
بريجيد كوسغاي عدّاءة ماراثون كينية سبق لها أن فازت بسباق شيكاغو للماراثون في عامي 2018 و2019، وفي سباق ماراثون لندن في عامي 2019 و2020.
تحمل كوسغاي الرقم القياسي العالمي بزمن 2:14:04 الذي سجّلته في سباق ماراثون شيكاغو 2019. وستسجل أول ظهور أولمبي لها في ألعاب طوكيو 2020.
أليود كيبشوغي عدّاء مسافات طويلة محترف.
النجم الرياضي الكيني أليود كيبشوغي هو حامل الرقم القياسي العالمي في ركضة الماراثون بزمن 2:01:39 سجله في 16 أيلول / سبتمبر في ماراثون برلين 2018.
وفاز أيضا بوسام ذهبي في أولمبياد ريو 2016 في سباق الماراثون.
بياتريس تشيبكويتش هي حاملة الرقم القياسي العالمي في ركض الموانع.
حازت العدّاءة الكينية على الوسام الذهبي في سباق 3000 م موانع في بطولة ألعاب القوى العالمية 2019.
فيث كيبيغون عدّاءة مسافات طويلة كينية أحرزت الوسام الذهبي في سباق 1500 م في أولمبياد ريو دي جانيرو.
كما فازت بالوسام الفضي في بطولة ألعاب القوى العالمية عام 2017، ووسام فضي آخر في بطولة ألعاب القوى العالمية 2019.
خديجة المرضي ملاكمة مغربية. شاركت في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ولكنها في النزال ربع النهائي للوزن المتوسط (69-75 كغم) للسيدات.
كما فازت بالوسام البرونزي في بطولة العالم للملاكمة للسيدات في عام 2019.
رباب عرافي عدّاءة مغربية كانت قد فازت بالوسام الذهبي للعدو 1500 م في دوري اتحاد العاب القوى الماسي في 2019.
أولمبياد طوكيو 2020 هو ثاني ظهور أولمبي لها.
رمزي بوخيام رياضي ركوب أمواج محترف.
يشارك في النشاطات الأولمبية للمرة الأولى، حيث سيمثل المغرب في أول مسابقة لركوب الأمواج تشهدها الألعاب الأولمبية.
سفيان البقالي عدّاء مغربي حاز على الوسام الفضي لسباق ركض 3000 م موانع في بطولة الاتحاد الدولي لألعاب القوى في عام 2017.
أول ظهور أولمبي له كان في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.
طوكيو 2020 هو أول ظهور أولمبي للرياضية الموزمبيقية ماريا ماشافا.
ديزي ناكويل رياضية موزمبيقية ستسجل ظهورها الأولمبي الأول في أولمبياد طوكيو 2020.
فازت ببطولة الزوارق الشراعية الأفريقية 2019 في صنف زوارق ليزر 420.
دينيس باروك رياضية موزمبيقية ستشارك في أول أولمبياد لها في طوكيو 2020.
بمعية زميلتها ماريا، فازت دينيس ببطولة الصنف 470 الأفريقية.
مايكي ديكمان مجدّف ناميبي سيمثل بلاده للمرة الأولى بهذه الرياضة في الألعاب الأولمبية.
بياتريس ماسيلينغي عدّاءة ناميبية سجّلت ثالث أسرع رقم قياسي في عدو 400 م في التاريخ لدون الـ 20.
ولكن لن يسمح لها بالمشاركة في سباق الـ 400 م في الأولمبياد نظرا لارتفاع مستوى هورمون التيستوستيرون الطبيعي لديها، ولكن سيسمح لها بالمشاركة في سباق 200 م.
كرستين إمبوما عدّاءة ناميبية سبق لها أن حطّمت الرقم القياسي العالمي لسباق عدو 400 م لدون الـ 20 في 2021.
ولكن لن يسمح بالمشاركة في هذا السباق في الأولمبياد نظرا لمستوى التيستوستيرون المرتفع لديها، ولكن سيسمح لها بالمشاركة في سباق الـ 200 م.
أميناتو سيني عدّاءة نيجرية شاركت في بطولة ألعاب القوى العالمية في عام 2019.
بليسينغ أوكاغباري رياضية نيجيرية تشارك في مسابقات القفز العريض والعدو القصير.
تحمل الرقم القياسي لعدو 100 م بزمن 10:75 ثانية، ولكنها تفوقت على ذلك في مسابقات الإستعداد للأولمبياد في حزيران / يونيو 2021، بزمن 10:63 ثانية.
بعدّ هذا الزمن رقما قياسيا نيجيريا وأفريقيا جديدا، وهو مساو للزم الذي سجلته حاملة الرقم العالمي الجامايكية شيلي آن فريزر برايس في 2021.
أليزابيث أنياناشو هي ثاني نيجيرية والأولى منذ 16 سنة، تتأهل للمشاركة في الأولمبياد في رياضة التايكواندو.
سجّل ديفاين أودودورو أول حضور أولمبي له في أولمبياد ريود دي جانيرو في 2016.
توبي أموسان عدّاءة ومتسابقة قفز موانغ نيجيرية فازت بالوسام الذهبي في سباق 100 م موانغ في دورة ألعاب الكومنولث 2018 التي أقيمت في غولد كوست في أستراليا.
كانت أول مشاركة أولمبية لها في أولمبياد ريو 2016، حيث تمكنت من الوصول إلى الدور نصف النهائي، إذ حسرت فرصة التأهل للنهائي بعد أن حلّت في المركز الثالث بزمن 12.91 ثانية.
إيسي برومي واحدة من ثلاث رياضيات أفريقيات فقط تمكن من القفز لأكثر من 7 م.
شاركت الرياضية النيجيرية في النشاطات الأولمبية للمرة الأولى في أولمبياد ريو 2016 حيث حلّت في المركز الخامس.
حصلت على وسام برونزي في بطولة العالم لألعاب القوى في عام 2019.
تشوكويبوكا إينيكويشي رام ثقل نيجيري حاز على وسام فضي في دورة ألعاب الكومنولث 2018.
كما حلّ في المركز الثامن في البطولة العالمية لألعاب القوى 2019، وأصبح أول رياضي نيجيري صل إلى الدور النهائي.
أوشيوريتسي إيتسكيري عدّاء نيجيري حائز على الوسام البرونزي في سباق عدو 100 م في دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت في الرباط بزمن 10.02 ثانية.
أستر توكو رياضية نيجيرية فازت بوسامين فضي وبرونزي في دورة الألعاب المائية الأفريقية 2019 التي أقيمت في الرأس الأخصر.
تسجّل توكة أول مشاركة أولمبية لها في أولمبياد طوكيو 2020، وتصبح بذلك أول مجدّفة نيجيرية تمثل بلادها في الأولمبياد.
أيوميدي بيلو تشارك في النشاطات الأولمبية للمرة الأولى في طوكيو، وهي أول سيدة نيجيريى تتأهل في هذا المجال للمشاركة في طوكيو 2020.
سبق لبيلو أن فازت بأربع أوسمة ذهبية في دورة الألعاب الأفريقية في الرباط عام 2019 في سباقات الصنف C-1 200 م و500 م والصنف C-2 200 م و500 م.
يمثل ردودني غوفيندين دولة سيشل في أولمبياد طوكيو 2020.
وهذا هو الأولمبياد الثاني الذي يشارك قيهـ إذ سبق له أن شارك في أولمبياد ريو 2016. وكان قاد فاز بلقب أفضل رياضي في سيشل في عام 2019.
وايدي فان نيركيرك عدّاء من جنوب أفريقيا فاز بالوسام الذهبي لسباق 400 م في أولمبياد ريو 2016.
وحقق رقما عالميا جديدا بزمن 43,03 ثانية، وكسر الرقم السابق المسجّل بإسم الأمريكي مايكل جونسون.
تشاد ليكلوس سبّاح من جنوب أفريقيا حائز علة عدة أوسمة منها وسام ذهبي في أولمبياد لندن 2012 ووسامين فضيين في أولمبياد ريو 2016.
أكاني سيمبيني عدّاء من جنوب أفريقيا سبق له أن فاز بالوسام الذهبي في سباق 100 م للرجال في دورة ألعاب الكومنولث 2018.
وحلّ في المركز الرابع في بطولة العالم لألعاب القوى 2019.
تشارك كايتلين روسكرانتز في النشاطات الأولمبية للمرة الأولى في أولمبياد طوكيو 2020.
سبق لرياضية الجمباز الأفريقية الجنوبية أن فازت بالبطولة الأفريقية للجمباز الفني 2018 وبطولة المجر للجمباز الفني 2019.
تشارك كايتلين روسكرانتز في النشاطات الأولمبية للمرة الأولى في أولمبياد طوكيو 2020.
إيرين ستيركينبرغ هي الرياضية الأفريقية الوحيدة التي تشارك في رياضات التسلق الخمس التي أضيفت للمرة الأولى إلى قائمة الرياضات الأولمبية في أولمبياد طوكيو 2020.
سبق لها أن فازت ببطولة IFSC الأفريقية في 2020.
هنري شومان رياضي أفريقي جنوبي في مجال الثلاثس الحديث فاز بالوسام الذهبي في هذه الرياضة في بطولة الكومنولث 2018 في غولد كوست.
كما أحرز الوسام البرونزي في ثلاثي الرجال في أولمبياد ريو 2016.
بويبيلو أوا أول متزلجة أفريقية جنوبية تشارك في الدورات الأولمبية، وهي أصغر الرياضيين الأفارقة عمرا من المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020.
فاز فريق الراغبي السباعي الأفريقي الجنوبي المعروف بإسم بليتزبوكس بالوسام البرونزي في أولمبياد ريو 2016.
وحلّ الفريق في المركز الثاني في بطولة كأس العالم للراغبي السباعي في عام 1997.
أسامة الملّولي سبّاح مسافات طويلة تونسي سبق له أن فاز بالوسام الذهبي في سباق 1500 م في أولمبياد بكين 2008 وبسباق ماراثون 10 كم في أولمبياد لندن 2012.
مروى العامري مصارعة تونسية فازت بالوسام البرونزي للمصارعة الحرة في أولمبياد ريو 2016، وأصبحت بذلك أول أفريقية تحرز وساما أولمبيا في المصارعة.
إيناس بوبكري مبارزة تونسية فازت بوسام برونزي في أولمبياد ريو 2016.
جاكوب كيبليمو عدّاء مسافات طويلة أوغندي شارك في سباق 3000 م في دورة الإتحاد الأفريقي لألعاب القوى للدوري الماسي 2020.
يشارك في النشاطات الأولمبية للمرة الثانية في أولمبياد طوكيو 2020، بعد أن شارك في أولمبياد ريو 2016.
رونالد موساغالا عدّاء أوغندي شارك في النشاطات الأولمبية للمرة الأولى في سباق عدو 1500 م للرجال في أولمبياد ريو 2016.
فاز بوسامين ذهبيين في دورتي الدوري الماسي 2019 في لندن وباريس.
جوشوا تشيبتيغي عدّاء مسافات طويلة أوغندي فاز بوسام ذهبي في سباق 10,000 م في البطولة العالمية لألعاب القوى عام 2019، وسجّل رقما عالميا جديدا في سباق 5000 م في بطولة الدوري الماسي في موناكو في 2020.
بيروث تشيموتاي عدّاءة ركض الحواجز أوغندية. شاركت في أولمبياد ريو 2016 في سباق 3000 م حزاجز للسيدات.
كما حلّت في المركز الخامس في نهائي سباق 3000 م حواجز للسيدات في البطولة العالمية لألعاب القوى 2019.
المنتخب النسوي الزامبي لكرة القدم (المعروف بملكات النحاس) يشارك في النشاطات الأولمبية للمرة الأولى في أولمبياد طوكيو 2020.
يشارك سكوت فينسنت في النشطات الأولمبية للمرة الأولى في طوكيو. في عام 2019، حلّ سكوت في المركز الرابع في بطولة اليابان المفتوحة للغولف.
المنتخب النيجيري لكرة السلة (المعروف أيضا بإسم دتايغرز أي النمور) فاز بالموقع التلقائي الأفريقي الوحيد للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 وذلك بفوزه في كأس FIBA في 2019.
المنتخب النيجيري لكرة السلة (المعروف أيضا بإسم دتايغرز أي النمور) فاز بالموقع التلقائي الأفريقي الوحيد للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 وذلك بفوزه في كأس FIBA في 2019.
كما فاز أبطال أفريقيا على أستراليا والولايات المتحدة في تموز / يوليو 2021 في مباراتين ودّيتين استعدادا لأولمبياد طوكيو.
المنتخب النسوي الأنغولي لكرة اليد، المعروف أيضا بمنتخب اللآلئ يحتفظ ببطولة أفريقيا لكرة اليد للسيدات.
حلّ المنتخب ثامنا في أولمبياد ريو 2016
الرياضيون الأفارقة المدرجون في هذه اللائحة يمثلون مختلف أرجاء القارة. واختيروا نظرا لخبراتهم الأولمبية وعدد الأوسمة التي أحرزوها والطبيعة الفريدة لمجالهم الرياضي.
التحرير: نكيشي أوغبونا وبرينسيس أبوميري وموثوني موشيري. التصميم: أولانيي أديبيمبي وميليسينت واشيرا. التطوير للإنترنت: بيوريتي بيرير. مساعدة إضافية: سالي موراليس وسيليستين كاروني.
Getty Images, The International Basketball Federation, AFP, Nigerian News, Nigerian Rowing Canoeing and Sailing Federation, Nigerianews, Mekseb Debesay, Sailing Club of Mozambique, Giana Farouk, EPA, Press Focus/News Pix via PA, Erwythereyet via Twitter, Bruce Viaene via Olympics, ClimbZA, DW via Club of Mozambique.