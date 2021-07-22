أولمبياد طوكيو 2020: الرياضيون الأفارقة الذين يستحقون المتابعة

أولمبياد طوكيو 2020: الرياضيون الأفارقة الذين يستحقون المتابعة

  • توفيق مخلوفي، 33 عاما

    الجزائر عدّاء

    توفيق مخلوفي عدّاء مسافات متوسطة (سباقات الـ 800 والـ 1500 م)

    شارك في السباقات الأولمبية للمرة الأولى في أولمبياد لندن 2012، حيث فاز بالوسام الذهاب في سباق عدو 1500 م، كما فاز بوسامين فضيين في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

  • وليد بيداني، 27 عاما

    الجزائر رفع الأثقال

    وليد بيداني ربّاع جزائري كانت مشاركته الأولمبية الأولى في أولمبياد لندن 2012، وشارك مرة ثانية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

  • أزينايد كارلوس، 31 عاما

    أنغولا كرة اليد

    أزينايد كارلوس لاعبة كرة يد، وعضوة في منتخب أنغولا الوطني لكرة اليد المعروف أيضا بـ"اللآلئ".

    شاركت في ثلاث دورات أولمبية منذ عام 2008.

  • نيجيل آموس، 27 عاما

    بوتسوانا عدّاء

    نيجيل آموس عدّاء من بوتسوانا وحائز على الوسام الفضي في أولمبياد لندن 2012 في سباق 800 م.

    وستكون مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020 المرة الثالثة التي يشارك فيها في الدورات الأولمبية.

  • هوغويه فابريس، 28 عاما

    بوركينا فاسو القفزة الثلاثية

    فاز هوغويه فابريس بالوسام البرونزي في القفزة الثلاثية في دورة ألعاب القوى العالمية في عام 2019.

  • فرانسين نيونسابا، 28 عاما

    بوروندي عدّاءة

    فرانسين نيونسابا عداءة بوروندية فازت بوسامين فضيين في أولمبياد ريو 2016 وبطولة العالم 2017 في سباق عدو 800 م.

  • تشيك سيسي، 27 عاما

    ساحل العاج التايكواندو

    دخل تشيك سيسي التاريخ عندما أصبح أول رياضي من ساحل العاج يفوز بوسام ذهبي في أولمبياد ريو 2016.

    كما أصبح أول رياضي أفريقي يفوز بذهبية التايكواندو.

    مقالات ذلت صلة

  • ماري-جوزيه تا لو، 32 عاما

    ساحل العاج عدّاءة

    ماري-جوزيه تا لو عدّاءة عاجية تشارك في سباقي 100 و200 م.

    فازت ماري-جوزيه بالوسام البرونزي في سباق 100 م للسيدات في البطولة العالمية لألعاب القوى 2019، وحلّت في المركز الرابع في سباقي 100 م و200 م في أولمبياد ريو 2016.

  • هايدي مرسي، 22 عاما

    مصر الخماسي الحديث

    هايدي مرسي رياضية في مجال الألعاب الخماسية الحديثة، ومجال تخصصها السباحة والفروسية.

    مشاركتها في أولمبياد طوكيو 2020 هي ثاني مشاركة لها في الألعاب الأولمبية.

  • عزمي مهلبة، 30 عاما

    مصر الرماية

    عزمي مهلبة، رياضي الرماية المصري، يشارك في ثالث أولمبياد له في طوكيو 2020.

    فاز عزمي بالوسام الذهبي في بطولة كأس العالم للرماية بالبندقية في أيار / مايو 2021.

  • جيانا فاروق، 26 عاما

    مصر الكاراتيه

    رياضية الكاراتيه جيانا فاروق تشارك في أول أولمبياد لها في طوكيو 2020.

    فازت بوسام ذهبي في 2016 وبوسامين برونزيين في 2018 في بطولة العالم للكاراتيه.

  • مرهاوي قدوس، 27 عاما

    أريتريا ركوب الدرّاجات

    مرهاوي قدوس الرياضي الأريتيري البالغ من العمر 27 عاما أخرز المركز الثالث في سباق تركيا للدرّاجات 2019.

    فاز بالمركز الأول في سباقات التوقيت المنفرد في بطولة أريتيريا 2021، وأحرز المركز الثاني في التصنيف العام. مشاركته في دورة طوكيو 2020 هي المرة الأولى التي يشارك فيها في دورة أولمبية.

  • أمانويل جيبريغزابهير

    أريتريا ركوب الدراجات

    دورة طوكيو 2020 هي الظهور الأولمبي الأول لأمنويل جيبريغزابهير. وكان هذا الرياضي الأريتيري قد فاز بسباق الطرق الأفريقي في 2018.

  • موسانا ديبيساي، 27 عاما

    أريتيريا ركوب الدرّاجات

    موسانا ديبيساي راكبة دراجات أريتيرية، والفائزة ببطولة سباق الطرق الأفريقية 2019 وسباق التوقيت المنفرد للطرق الأفريقي في 2018.

    وهي شقيقة راكبة الدرّاجات مكسب ديبيساي.

  • ليتسينبيت جيدي، 23 عاما

    إثيوبيا عدّاءة ماراثون

    ليتسينبيت جيدي عدّاءة ماراثون إثيوبية وحاملة للرقم القياسي العالمي في هذه الرياضة. تحمل جيدي الرقم القياسي العالمي لعدو 5000 م للسيدات، وكسرت مؤخرا الرقم القياسي لعدو 10,000 م.

    فازت بالوسام الفضي في سباق عدو 10,000 م للسيدات في بطولة ألعاب القوى العالمية في 2019.

  • سيليمون باريغا، 21 عاما

    إثيوبيا عدّاء مسافات طويلة

    سيليمون باريغا عدّا مسافات طويلة إثيوبي كان قد فاز بالوسام الفضي لسباق 5,000 م للرجال في بطولة ألعاب القوى العالمية 2019.

    سيكون أول ظهور أولمبي له في دورة طوكيو 2020.

  • يوميف كيجيلشا، 23 عاما

    إثيوبيا عدّاء مسافات طويلة

    يوميف كيجيلشا عدّاء إثيوبي يسجّل أول ظهور أولمبي له في دورة طوكيو 2020.

    سبق لكيجيلشا أن فاز بالوسام الذهبي في سباق عدو 3,000 م للرجال في البطولة العالمية الدتخلية في عام 2018.

    كما فاز بالوسام الفضي في سباق عدو 10,000 م للرجال في بطولة ألعاب القوى العالمية 2019.

  • ليليسا ديسيسا، 31 عاما

    إثيوبيا عدّاء ماراثون

    ليليسا ديسيسا عدّاء ماراثون إثيوبي حائز على الوسام الذهبي لماراثون الرجال في بطولة العالم لألعاب القوى في 2019.

  • شورا كيتاتا، 25 عاما

    إثيوبيا عدّاء ماراثون

    شورا كيتاتا عدّاء ماراثون أثيوبي.

    في ماراثون لندن 2020، فاز بالوسام الذهبي ودحر نجم الرياضة الكيني أليود كيبشوغي الذي كان قد حل في المركز الثاني بعده في ماراثون 2018.

  • غوداف تسيغاي، 24 عاما

    إثيوبيا عدّاءة مسافات متوسطة

    غوداف تسيغاي عدّاءة مسافات متوسطة إثيوبية حطّمت الرقم القياسي النسوي العالمي في سباق 1,500 م في ليفان في فرنسا في شباط / فبراير 2021.

    فازت بوسام برونزي في البطولة العالمية لألعاب القوى 2019.

  • جينا باس، 26 عاما

    غامبيا عدّاءة

    جينا باس عدّاءة غامبية فازت بالوسام الذهبي في سباق عدو 200 م في دورة الألعاب الأفريقية 2019 التي أقيمت في الرباط.

    دورة طوكيو ستكون ثاني مشاركاتها الأولمبية.

  • جوليوس ييغو، 32 عاما

    كينيا رمي الرمح

    جوليوس ييغو رامي رمح كيني أخرز الوسام الفضي في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

    كما يكنى بـ"السيد يوتيوب" لأنه أتقن رياضة رمي الرمح عن طريق متابعة الأشرطة المحمّلة في يوتيوب.

  • بريجيد كوسغاي، 27 عاما

    كينيا عدّاءة ماراثون

    بريجيد كوسغاي عدّاءة ماراثون كينية سبق لها أن فازت بسباق شيكاغو للماراثون في عامي 2018 و2019، وفي سباق ماراثون لندن في عامي 2019 و2020.

    تحمل كوسغاي الرقم القياسي العالمي بزمن 2:14:04 الذي سجّلته في سباق ماراثون شيكاغو 2019. وستسجل أول ظهور أولمبي لها في ألعاب طوكيو 2020.

    مقالات ذلت صلة

  • أليود كيبشوغي، 36 عاما

    كينيا عدّاء ماراثون

    أليود كيبشوغي عدّاء مسافات طويلة محترف.

    النجم الرياضي الكيني أليود كيبشوغي هو حامل الرقم القياسي العالمي في ركضة الماراثون بزمن 2:01:39 سجله في 16 أيلول / سبتمبر في ماراثون برلين 2018.

    وفاز أيضا بوسام ذهبي في أولمبياد ريو 2016 في سباق الماراثون.

    مقالات ذلت صلة

  • بياتريس تشيبكويتش، 29 عاما

    كينيا ركض الموانع

    بياتريس تشيبكويتش هي حاملة الرقم القياسي العالمي في ركض الموانع.

    حازت العدّاءة الكينية على الوسام الذهبي في سباق 3000 م موانع في بطولة ألعاب القوى العالمية 2019.

  • فايث كيبيغون، 27 عاما

    كينيا عدّاءة مسافات طويلة

    فيث كيبيغون عدّاءة مسافات طويلة كينية أحرزت الوسام الذهبي في سباق 1500 م في أولمبياد ريو دي جانيرو.

    كما فازت بالوسام الفضي في بطولة ألعاب القوى العالمية عام 2017، ووسام فضي آخر في بطولة ألعاب القوى العالمية 2019.

  • خديجة المرضي

    المغرب ملاكمة

    خديجة المرضي ملاكمة مغربية. شاركت في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ولكنها في النزال ربع النهائي للوزن المتوسط (69-75 كغم) للسيدات.

    كما فازت بالوسام البرونزي في بطولة العالم للملاكمة للسيدات في عام 2019.

  • رباب عرافي، 30 عاما

    المغرب عدّاءة

    رباب عرافي عدّاءة مغربية كانت قد فازت بالوسام الذهبي للعدو 1500 م في دوري اتحاد العاب القوى الماسي في 2019.

    أولمبياد طوكيو 2020 هو ثاني ظهور أولمبي لها.

  • رمزي بوخيام، 27 عاما

    المغرب ركوب الأمواج

    رمزي بوخيام رياضي ركوب أمواج محترف.

    يشارك في النشاطات الأولمبية للمرة الأولى، حيث سيمثل المغرب في أول مسابقة لركوب الأمواج تشهدها الألعاب الأولمبية.

  • سفيان البقالي، 27 عاما

    المغرب ركض الموانع

    سفيان البقالي عدّاء مغربي حاز على الوسام الفضي لسباق ركض 3000 م موانع في بطولة الاتحاد الدولي لألعاب القوى في عام 2017.

    أول ظهور أولمبي له كان في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

  • ماريا ماشافا،

    موزمبيق الزوراق الشراعية

    طوكيو 2020 هو أول ظهور أولمبي للرياضية الموزمبيقية ماريا ماشافا.

  • ديزي ناكويل

    موزمبيق الزوارق الشراعية

    ديزي ناكويل رياضية موزمبيقية ستسجل ظهورها الأولمبي الأول في أولمبياد طوكيو 2020.

    فازت ببطولة الزوارق الشراعية الأفريقية 2019 في صنف زوارق ليزر 420.

  • دينيس باروك

    موزمبيق الزوارق الشراعية

    دينيس باروك رياضية موزمبيقية ستشارك في أول أولمبياد لها في طوكيو 2020.

    بمعية زميلتها ماريا، فازت دينيس ببطولة الصنف 470 الأفريقية.

  • مايكي ديكمان، 27 عاما

    ناميبيا التجديف

    مايكي ديكمان مجدّف ناميبي سيمثل بلاده للمرة الأولى بهذه الرياضة في الألعاب الأولمبية.

  • بياتريس ماسيلينغي، 18 عاما

    ناميبيا عدّاءة

    بياتريس ماسيلينغي عدّاءة ناميبية سجّلت ثالث أسرع رقم قياسي في عدو 400 م في التاريخ لدون الـ 20.

    ولكن لن يسمح لها بالمشاركة في سباق الـ 400 م في الأولمبياد نظرا لارتفاع مستوى هورمون التيستوستيرون الطبيعي لديها، ولكن سيسمح لها بالمشاركة في سباق 200 م.

    مقالات ذلت صلة

  • كريستين إمبوما، 18 عاما

    ناميبيا عدّاءة

    كرستين إمبوما عدّاءة ناميبية سبق لها أن حطّمت الرقم القياسي العالمي لسباق عدو 400 م لدون الـ 20 في 2021.

    ولكن لن يسمح بالمشاركة في هذا السباق في الأولمبياد نظرا لمستوى التيستوستيرون المرتفع لديها، ولكن سيسمح لها بالمشاركة في سباق الـ 200 م.

    مقالات ذلت صلة

  • أميناتو سيني، 24 عاما

    النيجر عدّاءة

    أميناتو سيني عدّاءة نيجرية شاركت في بطولة ألعاب القوى العالمية في عام 2019.

  • بليسينغ أوكاغباري، 33 عاما

    نيجيريا عدّاءة / القفز العريض

    بليسينغ أوكاغباري رياضية نيجيرية تشارك في مسابقات القفز العريض والعدو القصير.

    تحمل الرقم القياسي لعدو 100 م بزمن 10:75 ثانية، ولكنها تفوقت على ذلك في مسابقات الإستعداد للأولمبياد في حزيران / يونيو 2021، بزمن 10:63 ثانية.

    بعدّ هذا الزمن رقما قياسيا نيجيريا وأفريقيا جديدا، وهو مساو للزم الذي سجلته حاملة الرقم العالمي الجامايكية شيلي آن فريزر برايس في 2021.

  • أليزابيث أنياناشو، 22 عاما

    نيجيريا التايكواندو

    أليزابيث أنياناشو هي ثاني نيجيرية والأولى منذ 16 سنة، تتأهل للمشاركة في الأولمبياد في رياضة التايكواندو.

  • ديفاين أودودورو، 24 عاما

    نيجيريا عدّاء

    سجّل ديفاين أودودورو أول حضور أولمبي له في أولمبياد ريود دي جانيرو في 2016.

  • توبي أموسان، 24 عاما

    نيجيريا عدّاءة

    توبي أموسان عدّاءة ومتسابقة قفز موانغ نيجيرية فازت بالوسام الذهبي في سباق 100 م موانغ في دورة ألعاب الكومنولث 2018 التي أقيمت في غولد كوست في أستراليا.

    كانت أول مشاركة أولمبية لها في أولمبياد ريو 2016، حيث تمكنت من الوصول إلى الدور نصف النهائي، إذ حسرت فرصة التأهل للنهائي بعد أن حلّت في المركز الثالث بزمن 12.91 ثانية.

  • إيسي برومي، 25 عاما

    نيجيريا عدّاءة

    إيسي برومي واحدة من ثلاث رياضيات أفريقيات فقط تمكن من القفز لأكثر من 7 م.

    شاركت الرياضية النيجيرية في النشاطات الأولمبية للمرة الأولى في أولمبياد ريو 2016 حيث حلّت في المركز الخامس.

    حصلت على وسام برونزي في بطولة العالم لألعاب القوى في عام 2019.

  • تشوكويبوكا إنيكويشي

    نيجيريا رمي الثقل

    تشوكويبوكا إينيكويشي رام ثقل نيجيري حاز على وسام فضي في دورة ألعاب الكومنولث 2018.

    كما حلّ في المركز الثامن في البطولة العالمية لألعاب القوى 2019، وأصبح أول رياضي نيجيري صل إلى الدور النهائي.

  • أوشيوريتسي إيتسكيري، 23 عاما

    نيجيريا عدّاء

    أوشيوريتسي إيتسكيري عدّاء نيجيري حائز على الوسام البرونزي في سباق عدو 100 م في دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت في الرباط بزمن 10.02 ثانية.

  • أستر توكو، 21 عاما

    نيجيريا التجديف

    أستر توكو رياضية نيجيرية فازت بوسامين فضي وبرونزي في دورة الألعاب المائية الأفريقية 2019 التي أقيمت في الرأس الأخصر.

    تسجّل توكة أول مشاركة أولمبية لها في أولمبياد طوكيو 2020، وتصبح بذلك أول مجدّفة نيجيرية تمثل بلادها في الأولمبياد.

  • أيوميدي إيمانويل بيلو، 19 عاما

    نيجيريا التجديف

    أيوميدي بيلو تشارك في النشاطات الأولمبية للمرة الأولى في طوكيو، وهي أول سيدة نيجيريى تتأهل في هذا المجال للمشاركة في طوكيو 2020.

    سبق لبيلو أن فازت بأربع أوسمة ذهبية في دورة الألعاب الأفريقية في الرباط عام 2019 في سباقات الصنف C-1 200 م و500 م والصنف C-2 200 م و500 م.

  • رودني غوفيندين، 35 عاما

    سيشل الزوارق الشراعية

    يمثل ردودني غوفيندين دولة سيشل في أولمبياد طوكيو 2020.

    وهذا هو الأولمبياد الثاني الذي يشارك قيهـ إذ سبق له أن شارك في أولمبياد ريو 2016. وكان قاد فاز بلقب أفضل رياضي في سيشل في عام 2019.

  • وايدي فان نيركيرك، 29 عاما

    جنوب أفريقيا عدّاء

    وايدي فان نيركيرك عدّاء من جنوب أفريقيا فاز بالوسام الذهبي لسباق 400 م في أولمبياد ريو 2016.

    وحقق رقما عالميا جديدا بزمن 43,03 ثانية، وكسر الرقم السابق المسجّل بإسم الأمريكي مايكل جونسون.

  • تشاد ليكلوس، 29 عاما

    جنوب أفريقيا السباحة

    تشاد ليكلوس سبّاح من جنوب أفريقيا حائز علة عدة أوسمة منها وسام ذهبي في أولمبياد لندن 2012 ووسامين فضيين في أولمبياد ريو 2016.

  • أكاني سيمبيني، 27 عاما

    جنوب أفريقيا عدّاء

    أكاني سيمبيني عدّاء من جنوب أفريقيا سبق له أن فاز بالوسام الذهبي في سباق 100 م للرجال في دورة ألعاب الكومنولث 2018.

    وحلّ في المركز الرابع في بطولة العالم لألعاب القوى 2019.

    مقالات ذلت صلة

  • كايتلين روسكرانتز، 19 عاما

    جنوب أفريقيا الجمباز

    تشارك كايتلين روسكرانتز في النشاطات الأولمبية للمرة الأولى في أولمبياد طوكيو 2020.

    سبق لرياضية الجمباز الأفريقية الجنوبية أن فازت بالبطولة الأفريقية للجمباز الفني 2018 وبطولة المجر للجمباز الفني 2019.

    تشارك كايتلين روسكرانتز في النشاطات الأولمبية للمرة الأولى في أولمبياد طوكيو 2020.

  • إيرين ستيركينبرغ، 18 عاما

    جنوب أفريقيا التسلق

    إيرين ستيركينبرغ هي الرياضية الأفريقية الوحيدة التي تشارك في رياضات التسلق الخمس التي أضيفت للمرة الأولى إلى قائمة الرياضات الأولمبية في أولمبياد طوكيو 2020.

    سبق لها أن فازت ببطولة IFSC الأفريقية في 2020.

  • هنري شومان، 29 عاما

    جنوب أفريقيا الثلاثي الحديث

    هنري شومان رياضي أفريقي جنوبي في مجال الثلاثس الحديث فاز بالوسام الذهبي في هذه الرياضة في بطولة الكومنولث 2018 في غولد كوست.

    كما أحرز الوسام البرونزي في ثلاثي الرجال في أولمبياد ريو 2016.

  • بويبيلو آوا، 15 عاما

    جنوب أفريقيا التزلّج باللوح

    بويبيلو أوا أول متزلجة أفريقية جنوبية تشارك في الدورات الأولمبية، وهي أصغر الرياضيين الأفارقة عمرا من المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020.

  • بليتزبوكس

    جنوب أفريقيا راغبي

    فاز فريق الراغبي السباعي الأفريقي الجنوبي المعروف بإسم بليتزبوكس بالوسام البرونزي في أولمبياد ريو 2016.

    وحلّ الفريق في المركز الثاني في بطولة كأس العالم للراغبي السباعي في عام 1997.

  • أسامة الملّولي

    تونس السباحة

    أسامة الملّولي سبّاح مسافات طويلة تونسي سبق له أن فاز بالوسام الذهبي في سباق 1500 م في أولمبياد بكين 2008 وبسباق ماراثون 10 كم في أولمبياد لندن 2012.

  • مروى العامري، 32 عاما

    تونس مصارعة

    مروى العامري مصارعة تونسية فازت بالوسام البرونزي للمصارعة الحرة في أولمبياد ريو 2016، وأصبحت بذلك أول أفريقية تحرز وساما أولمبيا في المصارعة.

  • إيناس بوبكري، 32 عاما

    تونس المبارزة

    إيناس بوبكري مبارزة تونسية فازت بوسام برونزي في أولمبياد ريو 2016.

    مقالات ذلت صلة

  • جاكوب كيبليمو، 20 عاما

    أوغندا عدّاء

    جاكوب كيبليمو عدّاء مسافات طويلة أوغندي شارك في سباق 3000 م في دورة الإتحاد الأفريقي لألعاب القوى للدوري الماسي 2020.

    يشارك في النشاطات الأولمبية للمرة الثانية في أولمبياد طوكيو 2020، بعد أن شارك في أولمبياد ريو 2016.

  • رونالد موساغالا، 28 عاما

    أوغندا عدّاء

    رونالد موساغالا عدّاء أوغندي شارك في النشاطات الأولمبية للمرة الأولى في سباق عدو 1500 م للرجال في أولمبياد ريو 2016.

    فاز بوسامين ذهبيين في دورتي الدوري الماسي 2019 في لندن وباريس.

  • جوشوا تشيبتيغي، 25 عاما

    أوغندا عدّاء

    جوشوا تشيبتيغي عدّاء مسافات طويلة أوغندي فاز بوسام ذهبي في سباق 10,000 م في البطولة العالمية لألعاب القوى عام 2019، وسجّل رقما عالميا جديدا في سباق 5000 م في بطولة الدوري الماسي في موناكو في 2020.

  • بيروث تشيموتاي، 22 عاما

    أوغندا سباق ركض الحواجز

    بيروث تشيموتاي عدّاءة ركض الحواجز أوغندية. شاركت في أولمبياد ريو 2016 في سباق 3000 م حزاجز للسيدات.

    كما حلّت في المركز الخامس في نهائي سباق 3000 م حواجز للسيدات في البطولة العالمية لألعاب القوى 2019.

  • كوبر كوينز (ملكات النحاس)

    زامبيا كرة القدم

    المنتخب النسوي الزامبي لكرة القدم (المعروف بملكات النحاس) يشارك في النشاطات الأولمبية للمرة الأولى في أولمبياد طوكيو 2020.

  • سكوت فينسنت، 29 عاما

    زيمبابوي الغولف

    يشارك سكوت فينسنت في النشطات الأولمبية للمرة الأولى في طوكيو. في عام 2019، حلّ سكوت في المركز الرابع في بطولة اليابان المفتوحة للغولف.

  • دتايغرز

    نيجيريا كرة السلة

    المنتخب النيجيري لكرة السلة (المعروف أيضا بإسم دتايغرز أي النمور) فاز بالموقع التلقائي الأفريقي الوحيد للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 وذلك بفوزه في كأس FIBA في 2019.

    المنتخب النيجيري لكرة السلة (المعروف أيضا بإسم دتايغرز أي النمور) فاز بالموقع التلقائي الأفريقي الوحيد للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 وذلك بفوزه في كأس FIBA في 2019.

    كما فاز أبطال أفريقيا على أستراليا والولايات المتحدة في تموز / يوليو 2021 في مباراتين ودّيتين استعدادا لأولمبياد طوكيو.

    مقالات ذلت صلة

  • أنغولا كرة اليد

    المنتخب النسوي الأنغولي لكرة اليد، المعروف أيضا بمنتخب اللآلئ يحتفظ ببطولة أفريقيا لكرة اليد للسيدات.

    حلّ المنتخب ثامنا في أولمبياد ريو 2016

طريقة إعداد البرنامج

الرياضيون الأفارقة المدرجون في هذه اللائحة يمثلون مختلف أرجاء القارة. واختيروا نظرا لخبراتهم الأولمبية وعدد الأوسمة التي أحرزوها والطبيعة الفريدة لمجالهم الرياضي.

شكر وتقدير:

التحرير: نكيشي أوغبونا وبرينسيس أبوميري وموثوني موشيري. التصميم: أولانيي أديبيمبي وميليسينت واشيرا. التطوير للإنترنت: بيوريتي بيرير. مساعدة إضافية: سالي موراليس وسيليستين كاروني.

الصور:

Getty Images, The International Basketball Federation, AFP, Nigerian News, Nigerian Rowing Canoeing and Sailing Federation, Nigerianews, Mekseb Debesay, Sailing Club of Mozambique, Giana Farouk, EPA, Press Focus/News Pix via PA, Erwythereyet via Twitter, Bruce Viaene via Olympics, ClimbZA, DW via Club of Mozambique.