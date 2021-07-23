خرافات: إجابة البنتاغون على لغز "الآطباق الطائرة" بين الحقيقة والخرافة؟

أكد تقرير رسمي أمريكي وجود أطباق طائرة غامضة.. فهل حل التقرير لغز الطفولة؟ ولماذا لم ينف التقرير أن يكون مصدر ‏الأطباق الطائرة كائنات فضائية؟ وما علاقة روسيا والصين بإجابة البنتاغون على هذا اللغز؟ وماذا تخفي الولايات المتحدة في ‏المنطقة 51 بولاية نيفادا؟ ‏في حلقة هذا الأسبوع من خرافات نجيب على كل هذه الأسئلة ونرصد معكم بعض من المشاهدات التاريخية للأطباق الطائرة وكيف ‏فسرها العلماء.‏

‏ الحلقة من إعداد وتقديم شيرين شريف

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