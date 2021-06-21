أولمبياد طوكيو 2020

دراسة بريطانية أجراها باحثون في جامعة أوكسفورد توضح أن كل الدورات الأولمبية منذ عام 1960 تجاوزت الميزانية المرصودة لها بـ 172في المئة وتعد هذه النسبة الأعلى من ناجية تجاوز الموازنة في هذا النوع من المشاريع العملاقة.

21 يوليو/ تموز 2021