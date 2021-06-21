أولمبياد طوكيو 2020
الأخبار الرئيسية
بعد عام من التأجيل، افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو
العاصمة اليابانية طوكيو تشهد افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2020، التي تختلف كثيرا عن سابقاتها من الدورات.
الأطعمة التي تعدّ وقود أبطال الماراثون الأولمبيين
طبيعية وبسيطة وسهلة التحضير: الأطعمة التي تعدّ وقود أبطال الماراثون الأولمبيين
بطلات عربيات في طريقهنّ إلى أولمبياد طوكيو... لنتعرّف عليهنّ
134 رياضيّة عربيّة سيشاركن في أولومبياد طوكيو 2020؛ هذه لمحة عن عدد منهنّ، ومن بينهنّ مرشحات للمنافسة على الميداليات الأولمبية.
جدول ميداليات أولمبياد طوكيو 2020
ما هي الدولة التي فازت بأكبر عدد من الميداليات في أولمبياد طوكيو 2020؟ هذا الجدول المتجدد يعرض عدد الميداليات المحرزة.
"قصير وفاضح": هكذا وصف مسؤول سروال بطلة العالم، فماذا كان ردها؟
قالت أوليفيا برين، بطلة العالم مرتين، في الألعاب البارالمبية إنها شعرت بالغضب والصدمة بعدما طُلب منها ارتداء سروال "أكثر احتشاماً".
لماذا لم تعد استضافة الأولمبياد هدفاً تسعى إليه البلدان؟
دراسة بريطانية أجراها باحثون في جامعة أوكسفورد توضح أن كل الدورات الأولمبية منذ عام 1960 تجاوزت الميزانية المرصودة لها بـ 172في المئة وتعد هذه النسبة الأعلى من ناجية تجاوز الموازنة في هذا النوع من المشاريع العملاقة.
أولمبياد طوكيو 2020: رياضيون من أفريقيا يستحقون المتابعة
هؤلاء الرياضيون جرى اختيارهم من نشاطات رياضية مختلفة، بعضها غير مألوف في القارة الأفريقية والبعض الآخر من الرياضيين المخضرمين أو أولئك الذين يشاركون لأول مرة في الدورات الأولمبية.
ماذا تعرفون عن نجمات الرياضة العربيات المتوجهات إلى طوكيو؟
ستشارك 134 رياضيّة عربيّة بأولمبياد طوكيو 2020. سنختبر مدى متابعتكم/متابعتكن لأخبارهن.
إقالة مدير حفل افتتاح أولمبياد طوكيو لمزحة عن الهولوكوست تعود إلى تسعينيات القرن الماضي
مدير عرض حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020 يُستبعد من الفاعليات قبل يوم واحد من الموعد المقرر لإقامة الحدث.
فيديو, السورية هند ظاظا أصغر رياضية في الأولمبياد, المدة 1,03
أولمبياد طوكيو: السورية هند ظاظا، الفتاة البالغة من العمر ١٣ عامًا، هي أصغر رياضية في الألعاب الأولمبية هذا العام.
استمع, بي بي سي إكسترا: فريق اللاجئين الأولمبي.. شردتهم الحروب والأزمات وجمعتهم الرياضة, المدة 5,58
للمرة الثانية في تاريخ الأولمبياد يشارك فريق أولمبي من اللاجئين في المسابقات الرسمية، ولكل لاعب قصة تحكي آلامه وطموحاته أيضاً.
فيديو, ماذا يأكل الرياضيون للاستعداد للأولمبياد؟, المدة 2,14
مع اقتراب موعد دورة الألعاب الأولمبية، يخبرنا حاملا الرقم القياسي لسباق الماراثون العالمي بريدجيت كوسجي وإليود كيبشوغي المزيد عن نظامهما الغذائي.
فيديو, بي بي سي إكسترا: السورية هند ظاظا أصغر لاعبة في أولمبياد طوكيو 2020, المدة 1,38
هند ظاظا أول وأصغر لاعبة كرة طاولة في سوريا تتأهل للمشاركة في الألعاب الأولمبية، وأصغر المشاركين سناً في أولمبياد طوكيو لعام 2020.
خمس رياضات جديدة في أولمبياد طوكيو، فما هي؟
خمس رياضات جديدة تضاف إلى جدول دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها اليابان.
فيديو, أشياء قد لا تعرفها عن الألعاب الأولمبية, المدة 2,35
الألعاب الأولمبية عمرها آلاف السنين. فكيف بدأت؟ ولماذا ما زلنا ننظمها؟
رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 لا يستبعد إلغاءها
رئيس اللجنة المنظمة لألعاب طوكيو 2020 لا يستبعد إلغاء الألعاب الأولمبية.
سارة جمال.. محكّمة كرة السلة المصريّة التي ستدخل التاريخ في أولمبياد طوكيو
أول امرأة عربية وأفريقية تدير كرة سلة الثلاثيات في الأولمبياد تحكي عن تجربتها وكيف أرشدها دينها في مسيرتها المهنية.
كورونا يضرب أولمبياد طوكيو
تم تأكيد إصابة اثنين من لاعبي كرة القدم من جنوب إفريقيا في القرية الأولمبية، بينما عزل ثمانية من الرياضيين والموظفين من البعثة الأولمبية البريطانية بسبب اتصالهم بالمصابين.
"قلق كبير" بين الرياضيين في أولمبياد طوكيو بسبب كورونا
رئيسة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو تقر بأن الرياضيين المشاركين في المنافسات "ربما يشعرون بقلق شديد" بسبب المخاوف من فيروس كورونا.
ملكات العدو السريع اللاتي سيضئن العاصمة اليابانية
خمسة أسباب تجعل العدّاءات يقدمن أحد أبرز العروض الرياضية صيف هذا العام.
السماح لـ 10 آلاف مشجع بحضور أوليمبياد طوكيو
اليابان تسمح لجمهور يصل عدده إلى 10 آلاف مشجع بحضور مباريات الأولمبياد التي تقام في طوكيو في يوليو/ تموز المقبل رغم تحذيرات مسؤولين في قطاع الرعاية الصحية من ذلك.