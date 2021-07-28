"دنيانا": التربية الجنسية… عيب؟!

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"دنيانا": التربية الجنسية… عيب؟!

قبل 16 دقيقة

رغم التطور التكنولوجي الحاصل وسهولة الحصول على المعلومات، يبقى الحديث عن التربية الجنسية في مجتمعاتنا العربية محظورا.

بالنظر إلى بعض المناهج التعليمية في عدد من الدول العربية، نجد أن التربية الجنسية أو الصحة الجنسية كما يفضل البعض تسميتها شبه غائبة. وإذا تحدثنا عن الأسرة ودورها في تثقيف الطفل نجد التربية الجنسية غائبة أيضا. وإذا خرجنا إلى المجتمع وحاولنا الحديث عن الصحة الجنسية قوبلنا بالرفض. ولكن… لماذا هذا التكتم الشديد؟

لإعتبارات كثيرة تغيب التربية الجنسية عن الأسرة والمدرسة والمجتمع أبسطها أن الحديث بأريحية عن هذا الأمر لم يكن يوما موجودا. وأن الحديث عن هذا الأمر ليس إلا عيبا.

"دنيانا" هذا الأسبوع يكسر المحظور ويتناول موضوع التربية الجنسية بحلقة خاصة من جزئين مع آنجو ريحان ممثلة من لبنان، ميرا صيداوي ممثلة ومخرجة من فلسطين وسندس برهوم كاتبة وأخصائية إجتماعية من سوريا ومجموعة شباب من تونس وسوريا ومصر والعراق.