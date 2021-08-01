خرافات: إجابة البنتاغون على لغز "الآطباق الطائرة" بين الحقيقة والخرافة؟

قبل 26 دقيقة

أكد تقرير رسمي أمريكي وجود أطباق طائرة غامضة.. فهل حل التقرير لغز الطفولة؟ ولماذا لم ينف التقرير أن يكون مصدر ‏الأطباق الطائرة كائنات فضائية؟ وما علاقة روسيا والصين بإجابة البنتاغون على هذا اللغز؟ وماذا تخفي الولايات المتحدة في ‏المنطقة 51 بولاية نيفادا؟ ‏في حلقة هذا الأسبوع من خرافات نجيب على كل هذه الأسئلة ونرصد معكم بعض من المشاهدات التاريخية للأطباق الطائرة وكيف ‏فسرها العلماء.