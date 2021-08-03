"دنيانا": لماذا نخشى التربية الجنسية؟

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"دنيانا": لماذا نخشى التربية الجنسية؟

قبل 13 دقيقة

يتابع "دنيانا" نقاشه حول موضوع التربية الجنسية وفي الجزء الثاني هذا الأسبوع يتناول آراء مختلفة لمتابعي البرنامج على وسائل التواصل الإجتماعي.

من المؤكد أن المجتمعات العربية ما زالت تخشى الحديث عن هذا الموضوع لعدة اعتبارات. فالعادات والتقاليد والأعراف لا تسمح للفتاة مثلا بأن تتعرف وتتعرض لمسألة التربية الجنسية لأن في ذلك تشجيع وربما تحريض على ممارسة الجنس كما يعتبر البعض.

في المقابل، نسأل هل يمكن أن تشكل التربية الجنسية رادعا لجرائم التحرش والاعتداءات الجنسية؟ هل التوعية في سن مبكرة يمكن أن تحدّ من المظاهر المؤذية؟

"دنيانا" يتابع نقاشه في هذا الصدد ويستعرض آراء مختلفة في حلقة هذا الأسبوع مع آنجو ريحان ممثلة من لبنان، ميرا صيداوي ممثلة ومخرجة من فلسطين، وسندس برهوم كاتبة وأخصائية إجتماعية من سوريا ومجموعة شباب من مصر وتونس والعراق وسوريا.