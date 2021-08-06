حزب الله يتبنى إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل

قبل 13 دقيقة

أعلن حزب الله الجمعة إطلاقه عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل رداً على غارات إسرائيلية استهدفت فجر الخميس جنوب لبنان.

وقال الحزب في بيان إنه "عند الساعة 11:15 دقيقة من قبل ظهر اليوم الجمعة ورداً على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضٍ مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي، قامت مجموعات (...) في المقاومة الإسلامية بقصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم".

كذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أن أكثر من عشرة صواريخ أطلقت الجمعة من لبنان باتجاه إسرائيل بعد يومين من إطلاق نار مماثل ردت عليه الطائرات الإسرائيلية بقصف الأراضي اللبنانية للمرة الأولى منذ سنوات.