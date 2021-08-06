على العِريّض: لا يوجد حوار بين الرئيس سعيد والنهضة حتى الآن

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على العِريّض: لا يوجد حوار بين الرئيس سعيد والنهضة حتى الآن

قبل 5 دقيقة

أكد على العِريّض نائب رئيس حركة النهضة في تونس على عدم وجود حوار بين الحركة والرئيس التونسي قيس سعيّد منذ بدء الأزمة وحتى الآن. وتطرق العِريّض أيضاً إلى ما خرج به مجلس شورى الحركة في اجتماعها الأخير من تثبيت موقفها الذي يعتبر الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 يوليو/تموز الماضي انقلاباً دستوريا. وأشار العِريّض إلى اعتراف النهضة بتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد خلال السنوات الماضية ولكن بقدر حجمها ومشاركتها في الحكم .

يقول على العِريّض إنّ للنهضة أخطاء تقديرية في الممارسة السياسية، فماذا تقول حركته لشركائها في الحكم في السنوات الماضية؟ وكيف يرى زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي المسار الديمقراطي في تونس؟ يؤكد نائب رئيس حركة النهضة على رغبة الحركة في الحوار فماذا عن تمسكها بما تصفه مساراً ديمقراطياً تم المساس به من قبل الرئيس قيس سعيّد؟ وهل لدى حركة النهضة خارطة طريق تعلنها للخروج من الازمة ؟ ولأي مدى يعتقد على العِريّض أنّ الشعب التونسي تأثر بالديمقراطية في حياته وممارساته العملية؟ وماذا عن الديمقراطية داخل النهضة وما يقال عن خلاف بين أعضائها؟