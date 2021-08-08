بودكاست خرافات: برامج التجسس تخترق هاتفك عن بعد ولماذا تتنبأ الولايات المتحدة بحرب سيبرانية قادمة؟

تطبيقات وبرامج تجسس كثيرة يتم تطويرها طوال الوقت ولكن ماذا يميز برنامج بيغاسس عن البرامج ‏الأخرى؟وكيف يتم تثبيت تطبيقات التجسس عن بعد وبدون النقر على روابط وما عَلاقة حادثة اليوم صفر ببرامج ‏التجسس ونصائح الخبراء لحماية هاتفك من الاختراق الالكتروني في الحلقة الجديدة من بودكاست خرافات. ‏

إعداد تقديم شيرين شريف

خرافات" بودكاست أسبوعي يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة بنا للإستماع إلى جميع حلقات " خرافات" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:

للإستماع من خلال محركات البحث Google Chrome و Mozilla Firefox عليك تثبيت البرامج التالية على جهازك:

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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:

السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش

الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش

الثلاثاء الساعة 0930 بتوقيت غرينتش