بودكاست خرافات: برامج التجسس تخترق هاتفك عن بعد ولماذا تتنبأ الولايات المتحدة بحرب سيبرانية قادمة؟

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بودكاست خرافات: برامج التجسس تخترق هاتفك عن بعد ولماذا تتنبأ الولايات المتحدة بحرب سيبرانية قادمة؟

قبل 26 دقيقة

تطبيقات وبرامج تجسس كثيرة يتم تطويرها طوال الوقت ولكن ماذا يميز برنامج بيغاسس عن البرامج ‏الأخرى؟وكيف يتم تثبيت تطبيقات التجسس عن بعد وبدون النقر على روابط وما عَلاقة حادثة اليوم صفر ببرامج ‏التجسس ونصائح الخبراء لحماية هاتفك من الاختراق الالكتروني في الحلقة الجديدة من بودكاست خرافات. ‏

إعداد تقديم شيرين شريف

خرافات" بودكاست أسبوعي يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة بنا للإستماع إلى جميع حلقات " خرافات" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:

للإستماع من خلال محركات البحث Google Chrome و Mozilla Firefox عليك تثبيت البرامج التالية على جهازك:

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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:

السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش

الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش

الثلاثاء الساعة 0930 بتوقيت غرينتش