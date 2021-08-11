"دنيانا": أولمبياد طوكيو 2020

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"دنيانا": أولمبياد طوكيو 2020

قبل 12 دقيقة

مع ختام أولمبياد طوكيو 2020، يعكس برنامج "دنيانا" هذا الأسبوع تجارب رياضيات عربيات خضن غمار الألعاب الأولمبية.

134 رياضية عربية شاركت في الأولمبياد؛ 49 رياضية منهن من مصر، 28 من تونس، 15 من المغرب، 13 من الجزائر، 7 من البحرين وال 22 الباقيات من دول عربية أخرى. الأرقام تبدو ملفتة ولكن كيف كانت التجربة؟

لا شك أن تحديات كبيرة وقفت بوجه المشاركات وعلى الرغم من عدم إحراز ميداليات كثيرة، إلا أن المشاركة والإنجازات التي تحققت كانت لافتة.

راي باسيل رامية من لبنان، وإسراء خوجلي مجدفة من السودان، وجوليانا الصادق من الأردن تخبرنا في هذه الحلقة عن مشاركتهنّ.

إلى جانب المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الرياضيين والرياضيات نتيجة التمارين، ضغوطات نفسية كبيرة يتعرضون لها تؤثر بشكل مباشر على صحتهم النفسية.

في "دنيانا" هذا الأسبوع لمحة على مشاركة المرأة العربية في الألعاب الأولمبية مع رياضيات من العالم العربي.