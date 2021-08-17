"دنيانا": ماذا تعرف عن "التأتأة"؟

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"دنيانا": ماذا تعرف عن "التأتأة"؟

قبل 21 دقيقة

لا شكّ أن الكلام وسيلة مهمة وأساسية للتعبير عن الذات. ربما هي الوسيلة التي يفتقدها الأشخاص الذين يعانون من صعوبات النطق.

أسباب اضطرابات النطق متعددة قد تكون نفسية، أو وراثية، أو فيزيولوجية. علاجاتها محدودة جدا إذ تقتصر على التمارين فقط… ولكن آثارها كبيرة. ينظر البعض للتأتأة على أنها تقف عائقا أمام الفرد سواء في حياته الإجتماعية أو المهنية. أطفال كثر يفقدون ثقتهم بنفسهم ويصبحون أكثر انطوائية بسبب التنمر أو الضغوطات النفسية التي يتعرضون لها.

شارل شويري هو شاب لبناني مقيم حاليا في كندا يعمل كمدير لإحدى الشركات ولديه صعوبات النطق. كيف تعاطى أهل شارل شويري مع هذه الصعوبة؟ وكيف تعاطى هو معها؟ وماذا كان أثرها عليه؟

في "دنيانا" هذا الأسبوع يشاركنا شارل شويري تجربته ويتناقش مع آنجو ريحان ممثلة من لبنان وميرا صيداوي ممثلة ومخرجة من فلسطين وسندس برهوم كاتبة وأخصائية إجتماعية من سوريا.