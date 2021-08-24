"دنيانا": للنساء فقط؟

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"دنيانا": للنساء فقط؟

قبل 47 دقيقة

في حلقة سابقة من "دنيانا" تحدثنا عن مهن محسوبة على الرجال وسألنا "من قال إنها حكر على الرجال؟". لعل العادات والتقاليد المجتمعية هي التي رسمت هذه الصورة النمطية ووضعت المرأة في قالب معين.

في "دنيانا" هذا الأسبوع قلبنا المعادلة وسألنا "من قال إنها حكر على النساء؟". صورة نمطية كثيرة لحقت أيضا بمهن عدة اعتبرها المجتمع لا تصلح إلا للمرأة كتربية الأطفال والرقص الشرقي وغيرها من المهن.

رجال كثر كسروا القاعدة ودخلوا عالم النساء وأثبتوا أنهم قادرون على ممارسة مهن ظن المجتمع أنها محسوبة على العنصر الأنثوي فقط.

ميشال شماس راقص شرقي محترف ومدرب رقص لبناني وعلي علي مربي أطفال سوري مقيم حاليا في ألمانيا هما ضيفا "دنيانا" هذا الأسبوع.

ما هي التحديات التي واجهتهما؟ كيف دخلا إلى هذين العالمين؟ وكيف تعاطى المجتمع معهما؟ أسئلة كثيرة نطرحها ونناقشها في حلقة "دنيانا" هذا الأسبوع.

تشارك أيضا في الحلقة ميرا صيداوي ممثلة ومخرجة من فلسطين وآنجو ريحان ممثلة من لبنان.