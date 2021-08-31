"دنيانا": هذا هو حالنا

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"دنيانا": هذا هو حالنا

قبل 21 دقيقة

انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة. فقدان الادوية من الصيدليات. انهيار القطاع الاستشفائي. شح في المياه… اللائحة تطول والأزمات في الكثير من دول العالم العربي يطول الحديث عنها.

المشهد يتكرر في أكثر من دولة. طوابير الذل نفسها، وحدها الأمكنة والأزمنة تتغير. والحال من بعضه. مواطنون منهكون، متعبون، ومحبطون. الخيارات أمامهم محدودة. الهجرة إن سنحت الفرص أو البقاء والعض على الجرح.

من السودان ولبنان وليبيا وتونس والعراق والصومال واليمن، اجتمع شبان على شاشة "دنيانا" الافتراضية وتناولنا معهم أبرز الأزمات التي تعاني منها بلدانهم. ومن الاستديو انضمت إليهم آنجو ريحان ممثلة من لبنان، رؤى الصغير ناشطة في المجتمع المدني من تونس، وزينة شهلا صحفية من سوريا.