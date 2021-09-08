"دنيانا": القطاع الصحي في خطر؟!

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"دنيانا": القطاع الصحي في خطر؟!

قبل 19 دقيقة

يتابع "دنيانا" نقاشه حول الحال المتردي الذي تعيشه العديد من الدول العربية. في الجزء الأول من النقاش تحدثنا عن أزمة الدواء والكهرباء والماء. المعاناة مشتركة بين معظم الدول.

هذا الأسبوع، نتابع نقاشنا ونتناول القطاع الصحي الذي يعاني الكثير. الأوضاع المعيشية والاقتصادية أثرت بشكل مباشر على هذا القطاع الحيوي حتى أصبحت حياة الكثيرين مهددة. الأدوية مفقودة. الأطباء يبحثون عن فرص أفضل خارج البلاد لضمان الاستمرار. والقطاع الصحي يناضل بما تبقى من طاقمه ومعداته ومستلزماته المهددة أيضا.

في "دنيانا" هذا الأسبوع شباب من ليبيا والسودان ولبنان واليمن والصومال والعراق وتونس يتحدثون عن القطاع الصحي في بلدانهم. فكيف وصفوا الوضع؟