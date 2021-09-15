"دنيانا": عودةٌ لا بد منها؟

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"دنيانا": عودةٌ لا بد منها؟

قبل 20 دقيقة

دعت منظمتا اليونيسف والإسكوا الحكومات والمدارس لإعادة فتح أبوابها بعد مرور أكثر من عام ونصف على الإغلاق بسبب تفشي وباء كورونا العالمي.

الأضرار التي لحقت بالقطاع التربوي في الأشهر الماضية كبيرة وجسيمة وبالرغم من استمرار تفشي الوباء، إلا أن العودة ضرورية وأساسية لضمان مستقبل الأطفال.

مع بدء العام الدراسي في أكثر من بلد، تبدو تحديات القطاع التربوي كثيرة. الجميع في هذه المنظومة التربوية يعاني، بدءا من الطلاب والأهل وصولا إلى الطاقم التعليمي والمؤسسات التربوية. حالة انعدام الاستقرار الاقتصادي في بعض الدول أثرت بشكل كبير على القطاع. الرواتب أصبحت لا قيمة لها. المستلزمات المدرسية والأقساط أصبحت باهظة الثمن. تكلفة التعليم أصبحت كبيرة جدا وهو حال لبنان مثلا.

"دنيانا" هذا الأسبوع مع سيدات متخصصات بالشأن التربوي هنّ هنادا طه من لبنان، حنان المضاحكة من الكويت، أنصاف فتح الله من تونس وغيداء الرشيدي من اليمن.