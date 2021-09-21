"دنيانا": "المناخ في خطر"

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"دنيانا": "المناخ في خطر"

قبل 39 دقيقة

حرائق غابات مدمرة، فيضانات استثنائية، موجات حر، انهيار جليدي… كوارث طبيعية ضربت الكثير من دول العالم وأودت بحياة العشرات.

ودول العالم والمنظمات الأممية والدولية تدق ناقوس الخطر وتتجه لاتخاذ تدابير بينما تبقى دول العالم الثالث عاجزة؟

في العالم العربي، لا ينال الشأن البيئي الاهتمام اللازم. فالكثير من هذه الدول غير مستقرة سياسيا وأمنيا واقتصاديا مما يجعل البيئة في آخر سلم اهتمامات الفرد والحكومات. كما أن هذه الدول غير مجهزة للتعاطي مع أي كارثة بيئية تطرأ. فعلى من تقع المسؤولية؟ الحكومات؟ الأفراد؟ أم الاثنين معا؟

في "دنيانا" هذا الأسبوع نناقش الواقع المناخي بينما تتجه الأنظار اليوم إلى مؤتمر غلاسكو الذي سيعقد في تشرين الثاني/نوفمبر القادم. فهل سيأتي المؤتمر بخطط إنقاذية؟

في "دنيانا" هذا الأسبوع غيداء الرشيدي باحثة وناشطة في المجتمع المدني من اليمن، شادن دياب خبيرة بيئية ومستشارة لدى الاتحاد الأوروبي من سوريا، ليا قاعي منسقة المشاريع في وحدة تغير المناخ التابعة ل UNDP من لبنان، وميرا صيداوي ممثلة ومخرجة من فلسطين.